Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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В Соликамске 22-летнего курьера отправили в колонию на шесть лет. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, парня признали виновным в шести эпизодах мошенничества и в двух покушениях на мошенничество.
В октябре 2023 года пенсионеры из Соликамска активно сообщали, что их обманули. Потерпевшим звонили от имени врачей и следователей, говоря, что родственники попали в беду. В одном из случаев 78-летнему мужчине якобы позвонила внучка, которая стала виновницей ДТП. Пенсионер передал курьеру 100 тыс. рублей, а затем еще 526 тыс. рублей и предметы личной гигиены для внучки, которая, как он думал, находится в больнице.
В другом случае курьер забрал 100 тыс. рублей у 86-летней пенсионерки. Она считала, что ее дочь виновна в том, что другая женщина потеряла ребенка. Вместе с деньгами пенсионерка передала курьеру постельное белье.
Курьера задержали. Оказалось, что он нашел подработку в интернете. Парень соблюдал осторожность — по городу он передвигался только на такси. В итоге курьер забрал у пенсионеров более 1,6 млн рублей.
На вопрос о том, понимал ли он о том, что занимается незаконной деятельностью, парень ответил: «Скорее да».