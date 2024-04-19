properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников

Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников

19 апреля 2024, 03:40
Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Парень забирал деньги у пенсионеров.

В Соликамске 22-летнего курьера отправили в колонию на шесть лет. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, парня признали виновным в шести эпизодах мошенничества и в двух покушениях на мошенничество.

В октябре 2023 года пенсионеры из Соликамска активно сообщали, что их обманули. Потерпевшим звонили от имени врачей и следователей, говоря, что родственники попали в беду. В одном из случаев 78-летнему мужчине якобы позвонила внучка, которая стала виновницей ДТП. Пенсионер передал курьеру 100 тыс. рублей, а затем еще 526 тыс. рублей и предметы личной гигиены для внучки, которая, как он думал, находится в больнице.

В другом случае курьер забрал 100 тыс. рублей у 86-летней пенсионерки. Она считала, что ее дочь виновна в том, что другая женщина потеряла ребенка. Вместе с деньгами пенсионерка передала курьеру постельное белье.

Курьера задержали. Оказалось, что он нашел подработку в интернете. Парень соблюдал осторожность — по городу он передвигался только на такси. В итоге курьер забрал у пенсионеров более 1,6 млн рублей.

На вопрос о том, понимал ли он о том, что занимается незаконной деятельностью, парень ответил: «Скорее да».

Читайте также:
Пермский врач лишился 6 миллионов рублей и золотых монет из-за страха потерять деньгиПермяк отдал мошенникам почти миллион рублей. Как его обманулиМошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края
#Пермь#Мошенники#Мошенник#Банковские мошенники#Телефонные мошенники#Телефонный мошенник
Подпишитесь
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Сегодня, 06:49
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Сегодня, 05:09
В Прикамье осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых. Что ему грозит
Сегодня, 03:21
Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили
Сегодня, 06:04
Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено
Сегодня, 04:34
В Перми нет работы для подростков. Родители и школьники негодуют по этому поводу
Сегодня, 02:00
"