Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников

В октябре 2023 года пенсионеры из Соликамска активно сообщали, что их обманули. Потерпевшим звонили от имени врачей и следователей, говоря, что родственники попали в беду. В одном из случаев 78-летнему мужчине якобы позвонила внучка, которая стала виновницей ДТП. Пенсионер передал курьеру 100 тыс. рублей, а затем еще 526 тыс. рублей и предметы личной гигиены для внучки, которая, как он думал, находится в больнице.