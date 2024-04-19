Малый бизнес благодаря поддержке МСП Банка выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

В список эмитентов, разместивших облигации при активной поддержке МСП Банка, вошли компании из реестра малых технологических компаний: «ХРОМОС Инжиниринг» как поставщик хроматографических комплексов, «Мой Самокат», крупнейший в РФ сервис проката устройств микромобильности. МСП Банк также стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций для компании «Симпл Солюшнз Кэпитл», ведущей свою деятельность в разных секторах экономики: лизинг, факторинг, поставка оборудования, сельское хозяйство и пр. При помощи МСП Банка облигации выпустило НПП «Моторные Технологии» (завод Mizotty), занимающееся созданием и импортозамещением промышленного моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.