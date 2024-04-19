Малый бизнес благодаря поддержке МСП Банка выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Совокупный объем размещенных облигаций составил почти 2,5 млрд рублей. За шесть месяцев банк принял участие в 20 выпусках биржевых облигаций на 5 млрд рублей, пишет РИА Новости.
Председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что благодаря содействию МСП Банка как института развития появилась возможность для компаний из реестра МСП сделать выход на фондовый рынок быстрым и понятным. Более того, сегодня спрос на такой способ привлечения денежных средств растет.
Он подчеркнул: объем выпусков облигаций по итогам I квартала 2024 года равен аналогичному показателю за весь прошлый год, и напомнил, что на фондовом рынке была реализована первая сделка по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП.
«Этот механизм позволяет снижать ставки фондирования для эмитентов, что, безусловно, играет важную роль при принятии решения о выходе на фондовой рынок», — отметил глава КМСП.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сообщил, что МСП Банк располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы при благоприятной конъюнктуре и наличии спроса до конца 2024 года оказать поддержку в выпусках биржевых облигаций компаниям, относящимся к малому и среднему предпринимательству, объемом до 8 млрд рублей.
В список эмитентов, разместивших облигации при активной поддержке МСП Банка, вошли компании из реестра малых технологических компаний: «ХРОМОС Инжиниринг» как поставщик хроматографических комплексов, «Мой Самокат», крупнейший в РФ сервис проката устройств микромобильности. МСП Банк также стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций для компании «Симпл Солюшнз Кэпитл», ведущей свою деятельность в разных секторах экономики: лизинг, факторинг, поставка оборудования, сельское хозяйство и пр. При помощи МСП Банка облигации выпустило НПП «Моторные Технологии» (завод Mizotty), занимающееся созданием и импортозамещением промышленного моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.