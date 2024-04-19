МЧС предупреждает о грозах и ветре в Прикамье

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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Updated Сегодня, 12:55
Завтра днем, 20 апреля, в отдельных районах Пермского края ожидаются гроза и порывы ветра до 15-20 м/с. Такой неблагоприятный прогноз погоды дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.
В связи с неблагоприятной погодой жителей региона просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также избегать парковки личных автомобилей поблизости от них. Водителям рекомендуется не превышать скорость, соблюдать дистанцию и воздержаться от резких маневров на дорогах.
О происшествиях сообщайте по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.