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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Прикамье днем 20 апреля ожидаются грозы и сильный ветер

МЧС предупреждает о грозах и ветре в Прикамье

19 апреля 2024, 12:53
Фото: ideogram.ai

В Прикамье днем 20 апреля ожидаются грозы и сильный ветер

Будьте осторожны.

Завтра днем, 20 апреля, в отдельных районах Пермского края ожидаются гроза и порывы ветра до 15-20 м/с. Такой неблагоприятный прогноз погоды дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

В связи с неблагоприятной погодой жителей региона просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также избегать парковки личных автомобилей поблизости от них. Водителям рекомендуется не превышать скорость, соблюдать дистанцию и воздержаться от резких маневров на дорогах.

О происшествиях сообщайте по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

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