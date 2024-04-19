МЧС предупреждает о грозах и ветре в Прикамье

В связи с неблагоприятной погодой жителей региона просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также избегать парковки личных автомобилей поблизости от них. Водителям рекомендуется не превышать скорость, соблюдать дистанцию и воздержаться от резких маневров на дорогах.