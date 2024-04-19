На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге

Администрация Пермского муниципального округа считает, что раз им направлены предпроектные разработки, и у них попросили направить мотивировочное мнение, значит строить будет ОАО «РЖД». Представителя РЖД на приёме не было.



Дроздецкий сказал, что берёт на контроль, кто, что делает и когда. В мае он свяжется с жителями Мулянки по ВСК. Половников тоже сказал, что поучаствует, свяжется с судебными приставами по исполнительному производству — администрация округа должна исполнить решение суда.