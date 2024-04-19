На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:42
Уральский транспортный прокурор взял под контроль ситуацию с отсутствием железнодорожного перехода на Мулянке. Напомним, жители поселка рискуют жизнью и здоровьем, перебегая через железнодорожные пути, а еще им приходится буквально «лезть под поезда», когда те стоят, перекрыв единственный проход.
Жители Мулянки сходили на личный приём к Уральскому транспортному прокурору, Владимиру Дроздецкому. На приёме присутствовали Пермский транспортный прокурор Алексей Рубан и Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Половников.
Главный вопрос, который интересовал жителей Мулянки — когда администрация Пермского муниципального округа начнёт исполнять решение суда Пермского района от 13 октября 2021 года об обязанности разработать программу в части строительства наземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции.
Администрация Пермского муниципального округа приняла постановление о включении строительства перехода в программу развития поселка, потом внесла изменения, указав исполнителем по муниципальной Программе — ОАО «РЖД». В компании ответили жителям, что с ними никаких постановлений не согласовывалось, никакими исполнителями муниципальных программ они числиться не могут.
Однако администрация Пермского муниципального округа получила письмо от ОАО «РЖД» и эскизный альбом предполагаемых пешеходных мостов на железнодорожных станциях Григорьевская, Чайковская, Мулянка, с описанием вариантов пешеходных мостов и ориентировочной стоимостью строительств. Правда, жители не поняли, кто и когда будет строить.
Администрация Пермского муниципального округа считает, что раз им направлены предпроектные разработки, и у них попросили направить мотивировочное мнение, значит строить будет ОАО «РЖД». Представителя РЖД на приёме не было.
Дроздецкий сказал, что берёт на контроль, кто, что делает и когда. В мае он свяжется с жителями Мулянки по ВСК. Половников тоже сказал, что поучаствует, свяжется с судебными приставами по исполнительному производству — администрация округа должна исполнить решение суда.