properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге

На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге

19 апреля 2024, 07:38
Фото: properm.ru
Жители поселка рискуют жизнью и здоровьем, перебегая через железнодорожные пути.

Уральский транспортный прокурор взял под контроль ситуацию с отсутствием железнодорожного перехода на Мулянке. Напомним, жители поселка рискуют жизнью и здоровьем, перебегая через железнодорожные пути, а еще им приходится буквально «лезть под поезда», когда те стоят, перекрыв единственный проход.

Жители Мулянки сходили на личный приём к Уральскому транспортному прокурору, Владимиру Дроздецкому. На приёме присутствовали Пермский транспортный прокурор Алексей Рубан и Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Половников.

Главный вопрос, который интересовал жителей Мулянки — когда администрация Пермского муниципального округа начнёт исполнять решение суда Пермского района от 13 октября 2021 года об обязанности разработать программу в части строительства наземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции.

Администрация Пермского муниципального округа приняла постановление о включении строительства перехода в программу развития поселка, потом внесла изменения, указав исполнителем по муниципальной Программе — ОАО «РЖД». В компании ответили жителям, что с ними никаких постановлений не согласовывалось, никакими исполнителями муниципальных программ они числиться не могут.

Однако администрация Пермского муниципального округа получила письмо от ОАО «РЖД» и эскизный альбом предполагаемых пешеходных мостов на железнодорожных станциях Григорьевская, Чайковская, Мулянка, с описанием вариантов пешеходных мостов и ориентировочной стоимостью строительств. Правда, жители не поняли, кто и когда будет строить.

Такие проекты переходов есть у РЖДТакие проекты переходов есть у РЖД
Такие проекты переходов есть у РЖД
Фото: properm.ru

Администрация Пермского муниципального округа считает, что раз им направлены предпроектные разработки, и у них попросили направить мотивировочное мнение, значит строить будет ОАО «РЖД». Представителя РЖД на приёме не было.

Дроздецкий сказал, что берёт на контроль, кто, что делает и когда. В мае он свяжется с жителями Мулянки по ВСК. Половников тоже сказал, что поучаствует, свяжется с судебными приставами по исполнительному производству — администрация округа должна исполнить решение суда.

Жители поселка в Пермском крае рискуют жизнью, чтобы дойти до школы, больницы, почты
Узнать подробнее
Читайте также:
Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переходПосле публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке«Это минное поле!» Жители поселка в Прикамье требуют дороги и уличное освещение
#Мулянка#Переход#Цветов#Пешеходный переход#Железнодорожный переход#Владимир Цветов#Транспортный прокурор#Пермский муниципальный район#ОАО РЖД#Пермский муниципальный округ
Подпишитесь
Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края
Сегодня, 10:12
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
Сегодня, 09:48
Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
Сегодня, 08:13
Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки. Пора бить тревогу?
Сегодня, 07:25
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Сегодня, 06:49
"