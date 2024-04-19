Названы пять эффективных способов защитить психику от потока негативных новостей

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Происходящие в мире события не поддаются контролю, а потому вызывают такие чувства, как тревожность, беспомощность, опустошенность. Порой после чтения новостей складывается впечатление, что внешний мир — это сплошной источник опасностей. И если повлиять на сами события невозможно, то защитить свою психику от негативного информационного потока — вполне реально. Советы дают наши коллеги из NEWIA.RU.
Персональная настройка новостной ленты
Один из основных источников тревожной информации — социальные сети. Однако разработчики позаботились о пользователе и предоставили ему возможность самостоятельно определять, какие новости он хочет читать, а какие — нет. Например, есть позитивные и мотивирующие каналы, а есть те, которые освещают мрачную сторону жизни. Если вы чувствуете, что после их просмотра начинаете нервничать, то лучше от них отписаться. Кроме этого, важно помнить о фактчекинге — не все страшные вещи, о которых пишут на просторах интернета, являются правдой.
Еще более кардинальное решение — отдыхать от новостей, установив на телефоне авиарежим или вовсе отключив гаджеты.
Приятное времяпровождение
В обычной повседневной жизни есть много вещей, которые доставляют радость. Трудиться в саду, проводить время с близкими на природе, собирать пазлы, вышивать, лепить фигурки из глины, заниматься резьбой по дереву, неспешно готовить новое блюдо — есть множество способов привести нервы в порядок.
Ведение дневника
Фиксация событий дня, в том числе стрессовых моментов, приносит пользу. Такое занятие помогает абстрагироваться от ситуации и более трезво взглянуть на нее, ведь под влиянием эмоций реальность воспринимается искаженно. Кроме этого, ведение дневника или визуализация своих страхов и тревог в рисунках — это еще и конструктивная возможность выпустить пар. Если загонять тревожные переживания в себя, то можно заработать невроз.
Прогулки
Не стоит оставаться наедине с тяжелыми мыслями в четырех стенах. Смена обстановки и прогулки на свежем воздухе прекрасно развеивают впечатления от дурных новостей. Гулять можно одному или в приятной компании.
Забота об окружающих
Помогая другим людям или занимаясь каким-либо полезным делом, человек уходит от мрачных мыслей. Это очень хорошая и нужная привычка — думать об окружающих и помогать решать их проблемы, а не зацикливаться на собственных переживаниях.
Быть в курсе основных событий, конечно, важно. Однако бесконечно читать новости не имеет смысла, поскольку наши временные и психические ресурсы ограничены и расходовать их нужно бережно и обдуманно.