Названы пять эффективных способов защитить психику от потока негативных новостей

Один из основных источников тревожной информации — социальные сети. Однако разработчики позаботились о пользователе и предоставили ему возможность самостоятельно определять, какие новости он хочет читать, а какие — нет. Например, есть позитивные и мотивирующие каналы, а есть те, которые освещают мрачную сторону жизни. Если вы чувствуете, что после их просмотра начинаете нервничать, то лучше от них отписаться. Кроме этого, важно помнить о фактчекинге — не все страшные вещи, о которых пишут на просторах интернета, являются правдой.