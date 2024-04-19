Нерестовый период в 2024 году: что нужно знать рыболовам

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Рыбакам нужно ознакомиться с действующим законодательством, чтобы избежать нарушений и штрафов. Правила закреплены в федеральном законе №166-ФЗ от 20 декабря 2004 года, с поправками от 24 апреля 2020 года, пишет karelinform.ru.
Запрещено использовать следующие орудия и средства ловли рыбы:
В 2024 году в России действует новый закон №475-ФЗ, который устанавливает ответственность за любительское рыболовство и ужесточает контроль за ловом рыбы. Его основные положения выглядят так:
За соблюдением правил следят инспекторы Росрыболовства, которые назначают штрафы и взыскания, в зависимости от тяжести нарушения.
За отсутствие разрешения на ловлю рыбы установлен размер штрафа для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.
За лов в нерестовый период установлено взыскание в размере от 300 до 500 тыс. рублей или сумму дохода сроком от двух до трех лет. Если нет средств, то суд может отправить вас на принудительные или исправительные работы, а в случае особо тяжкого нарушения даже может лишить свободы на срок до двух лет.
Рыболовам-любителям можно ловить рыбу только с берега. Нельзя даже сидеть в лодке возле берега. Также нельзя рыбачить в забродном костюме, плавках, ластах и маске. А вот рыбалка с острова разрешена, так как это часть суши.
Перевозить инструменты для рыбалки разрешено, но они должны быть в собранном виде, иначе вас могут оштрафовать. Кроме того, остается запрет на ловлю некоторыми снастями в данном водоеме или запрет на перевозку сетей ближе 500 м до водоема, даже если они находятся в собранном виде.
Перевозить рыбу можно в любом состоянии и виде. Нужно соблюдать установленные нормы вылова и размеры улова, а также помнить об индивидуальных и региональных запретах. Просто плыть в лодке тоже можно, но изучите региональные запреты.
Во время нереста можно использовать только удочки или спиннинги максимум с двумя крючками на каждого рыболова. Приманки с тремя или более тройниками запрещены. В Приволжском федеральном округе, куда входит и Пермский край, можно ловить только определенных виды рыбы. В их числе: стерлядь, хариус, русская быстрянка, осетр, налим, таймень и белоперый пескарь.