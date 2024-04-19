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Что нужно знать о нерестовом запрете в 2024 году

Нерестовый период в 2024 году: что нужно знать рыболовам

19 апреля 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

Что нужно знать о нерестовом запрете в 2024 году

Нерестовый период начинается в апреле и необходим для сохранения популяции рыб. В это время вылов рыбы запрещен и в промышленных, и в любительских масштабах. Рассказываем, что нужно знать, чтобы не нарушить законодательство.

Чем нельзя ловить рыбу

Рыбакам нужно ознакомиться с действующим законодательством, чтобы избежать нарушений и штрафов. Правила закреплены в федеральном законе №166-ФЗ от 20 декабря 2004 года, с поправками от 24 апреля 2020 года, пишет karelinform.ru.

Запрещено использовать следующие орудия и средства ловли рыбы:

  • сети и производные от них;
  • ловушки, кроме раколовок;
  • снасти для пассивной ловли;
  • пневматические орудия;
  • спиннинги или удочки с более чем 10 крючками;
  • придонные неводы или тралы;
  • самоловки;
  • черпаки или подъемники размером более 1 м;
  • сомовники или капканы;
  • острия и другие колющие приспособления.

Наказания за вылов рыбы в 2024 году

В 2024 году в России действует новый закон №475-ФЗ, который устанавливает ответственность за любительское рыболовство и ужесточает контроль за ловом рыбы. Его основные положения выглядят так:

  1. Запрещено использовать рыболовные сети, за исключением определенных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
  2. Установлены суточные квоты на вылов для каждого региона России.
  3. Предусмотрены штрафы за превышение установленных лимитов.

За соблюдением правил следят инспекторы Росрыболовства, которые назначают штрафы и взыскания, в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафов

За отсутствие разрешения на ловлю рыбы установлен размер штрафа для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

За лов в нерестовый период установлено взыскание в размере от 300 до 500 тыс. рублей или сумму дохода сроком от двух до трех лет. Если нет средств, то суд может отправить вас на принудительные или исправительные работы, а в случае особо тяжкого нарушения даже может лишить свободы на срок до двух лет.

Как нельзя рыбачить

Рыболовам-любителям можно ловить рыбу только с берега. Нельзя даже сидеть в лодке возле берега. Также нельзя рыбачить в забродном костюме, плавках, ластах и маске. А вот рыбалка с острова разрешена, так как это часть суши.

Перевозка снастей в лодке до острова

Перевозить инструменты для рыбалки разрешено, но они должны быть в собранном виде, иначе вас могут оштрафовать. Кроме того, остается запрет на ловлю некоторыми снастями в данном водоеме или запрет на перевозку сетей ближе 500 м до водоема, даже если они находятся в собранном виде.

Фото: 1MI

Перевозка рыбы в лодке

Перевозить рыбу можно в любом состоянии и виде. Нужно соблюдать установленные нормы вылова и размеры улова, а также помнить об индивидуальных и региональных запретах. Просто плыть в лодке тоже можно, но изучите региональные запреты.

Чем можно ловить рыбу

Во время нереста можно использовать только удочки или спиннинги максимум с двумя крючками на каждого рыболова. Приманки с тремя или более тройниками запрещены. В Приволжском федеральном округе, куда входит и Пермский край, можно ловить только определенных виды рыбы. В их числе: стерлядь, хариус, русская быстрянка, осетр, налим, таймень и белоперый пескарь.

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