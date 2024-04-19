Нерестовый период в 2024 году: что нужно знать рыболовам

За лов в нерестовый период установлено взыскание в размере от 300 до 500 тыс. рублей или сумму дохода сроком от двух до трех лет. Если нет средств, то суд может отправить вас на принудительные или исправительные работы, а в случае особо тяжкого нарушения даже может лишить свободы на срок до двух лет.