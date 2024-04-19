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Один из летчиков погиб при крушении военного самолета на Ставрополье

Один из летчиков погиб при крушении военного самолета на Ставрополье

19 апреля 2024, 09:16
Поиск четвертого члена экипажа еще продолжается.

Один из пилотов, который был в рухнувшем военном самолете на Ставрополье, погиб. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, летчики катапультировались, двоих членов экипажа удалось спасти, их доставили в больницу. Третий летчик погиб, поиски четвертого — продолжаются, сообщает VSE42.RU.

Угрозы для жизни двоих летчиков, которых госпитализировали, нет. Медики делают все необходимое. Позже их должны перевести в военный госпиталь, который находится не на Ставрополье.

Военный самолет Ту-22М3 ВКС России рухнул в Ставропольском крае утром 19 апреля. В Минобороны РФ уточняли, что воздушное судно потерпело крушение при возвращении на аэродром базирования. До этого самолет был задействован при выполнении боевой задачи.

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#Общество#Самолет#Авиакатастрофа#Авиа
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