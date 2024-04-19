Один из летчиков погиб при крушении военного самолета на Ставрополье

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Один из пилотов, который был в рухнувшем военном самолете на Ставрополье, погиб. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, летчики катапультировались, двоих членов экипажа удалось спасти, их доставили в больницу. Третий летчик погиб, поиски четвертого — продолжаются, сообщает VSE42.RU.
Угрозы для жизни двоих летчиков, которых госпитализировали, нет. Медики делают все необходимое. Позже их должны перевести в военный госпиталь, который находится не на Ставрополье.
Военный самолет Ту-22М3 ВКС России рухнул в Ставропольском крае утром 19 апреля. В Минобороны РФ уточняли, что воздушное судно потерпело крушение при возвращении на аэродром базирования. До этого самолет был задействован при выполнении боевой задачи.