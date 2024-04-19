Один из летчиков погиб при крушении военного самолета на Ставрополье

Один из пилотов, который был в рухнувшем военном самолете на Ставрополье, погиб. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, летчики катапультировались, двоих членов экипажа удалось спасти, их доставили в больницу. Третий летчик погиб, поиски четвертого — продолжаются, сообщает VSE42.RU.