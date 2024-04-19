Пермская судоверфь установит в Соликамске модульный причал для музея

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
ООО «Пермская судоверфь» установит в Соликамске модульный причал для маломерных и круизных пассажирских судов. Он будет находится на набережной заповедника «Сользавод». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пермского края.
Установка причала сможет привлечь большее количество туристов и экскурсантов, посещающий Соликамский округ, и увеличить посещаемость соликамского музея деревянного промышленного зодчества, а также других объектов культуры. Помимо этого, в городе планируется благоустроить набережную реки Кама в пределах участка Боровской Воложки.
«Мы плавно готовимся к 600-летию Соликамска, которое будет в 2030 году: создаем необходимую инфраструктуру, чтобы к юбилею города она уже работала», — ранее отметил вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников.