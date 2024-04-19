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Пермская судоверфь установит в Соликамске модульный причал для музея

Пермская судоверфь установит в Соликамске модульный причал для музея

19 апреля 2024, 12:21
Фото: Правительство Пермского края
В Соликамске идет подготовка к 600-летию города в 2030 году.

ООО «Пермская судоверфь» установит в Соликамске модульный причал для маломерных и круизных пассажирских судов. Он будет находится на набережной заповедника «Сользавод». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Пермского края.

Установка причала сможет привлечь большее количество туристов и экскурсантов, посещающий Соликамский округ, и увеличить посещаемость соликамского музея деревянного промышленного зодчества, а также других объектов культуры. Помимо этого, в городе планируется благоустроить набережную реки Кама в пределах участка Боровской Воложки.

«Мы плавно готовимся к 600-летию Соликамска, которое будет в 2030 году: создаем необходимую инфраструктуру, чтобы к юбилею города она уже работала», — ранее отметил вице-премьер правительства Прикамья Алексей Черников.

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