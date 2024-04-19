Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили

В Пермском крае судебные приставы отдают конфискованные машины на нужды специальной военной операции. По данным ГУФССП России по Пермскому краю, один из автомобилей отобрали у жителя Кунгура, который во второй раз сел пьяным за руль — на него возбудили уголовное дело.