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Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили

Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили

19 апреля 2024, 06:04
Фото: ГУФССП России по Пермскому краю
Приставы передали уже три автомобиля.

В Пермском крае судебные приставы отдают конфискованные машины на нужды специальной военной операции. По данным ГУФССП России по Пермскому краю, один из автомобилей отобрали у жителя Кунгура, который во второй раз сел пьяным за руль — на него возбудили уголовное дело.

Мужчину приговорили к 160 часам обязательных работ, а также конфисковали автомобиль Nissan Terrano — его отдали Минобороны. Это уже третий конфискованный автомобиль, отправленный на СВО.

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#Военная операция на Украине#Приставы#Пермь#Судебные приставы
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