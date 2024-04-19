Пермякам расскажут об опыте выживания жителей затопленных городов и сел

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Центр публичной истории ПГНИУ проведёт открытые лекции, на которых ученые Пермского университета расскажут о российском и мировом опыте проживания вынужденной миграции из-за затопления сел и городов при строительстве гидроэлектростанций в 20 веке. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Центр публичной истории ПГНИУ в октябре 2023 года организовал студенческую экспедицию, участники которой посетили города по левому берегу Камы, встретились с краеведами, архивистами, музейщиками, брали интервью у свидетелей создания Камского моря, собирали визуальные свидетельства и фиксировали материальные следы тех событий.
Начать публичное обсуждение темы строительства ГЭС и появления Камского моря, массового затопления территорий Прикамья и предшествовавшего этому процессу вынужденного переселения жителей этих территорий, ученые Пермского университета предлагают серией лекций.
В воскресенье, 21 апреля, в 12:00 начнётся открытая лекция заведующей кафедрой междисциплинарных исторических исследований Галины Янковской «Память в зоне затопления: российский и мировой опыт проработки трудных вопросов о строительстве ГЭС». Галина Александровна представит разные форматы сохранения памяти о драматичных страницах строительства гидроэлектростанций в разных регионах России.
В 13:50 откроется дискуссия «Утраченные миры: историческая память и региональная идентичность». Модератором дискуссии станет доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Александр Чащухин.
В 15:10 состоится презентация итогов экспедиции «Вверх по Каме, текущей вниз: историческая память о затопленных территориях».
Мероприятие состоится 21 апреля в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15). Вход свободный, по регистрации.