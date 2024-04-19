Пермякам расскажут об опыте выживания жителей затопленных городов и сел

Центр публичной истории ПГНИУ проведёт открытые лекции, на которых ученые Пермского университета расскажут о российском и мировом опыте проживания вынужденной миграции из-за затопления сел и городов при строительстве гидроэлектростанций в 20 веке. Об этом сообщает пресс-служба вуза.