properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Пермякам расскажут об опыте выживания жителей затопленных городов и сел

Пермякам расскажут об опыте выживания жителей затопленных городов и сел

19 апреля 2024, 11:17
Фото: ПГНИУ
Ученые ПГНИУ проведут цикл лекций в эти выходные.

Центр публичной истории ПГНИУ проведёт открытые лекции, на которых ученые Пермского университета расскажут о российском и мировом опыте проживания вынужденной миграции из-за затопления сел и городов при строительстве гидроэлектростанций в 20 веке. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Центр публичной истории ПГНИУ в октябре 2023 года организовал студенческую экспедицию, участники которой посетили города по левому берегу Камы, встретились с краеведами, архивистами, музейщиками, брали интервью у свидетелей создания Камского моря, собирали визуальные свидетельства и фиксировали материальные следы тех событий.

Начать публичное обсуждение темы строительства ГЭС и появления Камского моря, массового затопления территорий Прикамья и предшествовавшего этому процессу вынужденного переселения жителей этих территорий, ученые Пермского университета предлагают серией лекций.

В воскресенье, 21 апреля, в 12:00 начнётся открытая лекция заведующей кафедрой междисциплинарных исторических исследований Галины Янковской «Память в зоне затопления: российский и мировой опыт проработки трудных вопросов о строительстве ГЭС». Галина Александровна представит разные форматы сохранения памяти о драматичных страницах строительства гидроэлектростанций в разных регионах России.

В 13:50 откроется дискуссия «Утраченные миры: историческая память и региональная идентичность». Модератором дискуссии станет доцент кафедры междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Александр Чащухин.

В 15:10 состоится презентация итогов экспедиции «Вверх по Каме, текущей вниз: историческая память о затопленных территориях».

Мероприятие состоится 21 апреля в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15). Вход свободный, по регистрации.

Читайте также:
Ушла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университетаСкончался известный пермский археолог и историкПроект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
#Общество#Пермь#Наука#Лекция#Лекции
Подпишитесь
Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края
Сегодня, 10:12
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
Сегодня, 09:48
Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
Сегодня, 08:13
Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки. Пора бить тревогу?
Сегодня, 07:25
На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге
Сегодня, 07:38
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Сегодня, 06:49
"