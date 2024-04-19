Погодные аномалии и самовозгорание телефона. Главные новости недели в Прикамье

В краевой столице завершились поиски 25-летнего Дмитрия Носкова. Мужчина ранее был на СВО, но недавно вернулся и устроился работать на завод. Дмитрий пропал в ночь на 21 января — в ту ночь он встречался с друзьями, однако домой не добрался.