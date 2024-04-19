Погодные аномалии и самовозгорание телефона. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Пермском крае в ближайшие несколько дней прогнозируется аномальная жара. По данным синоптиков, среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы на 7° и более. Такая погода сохранится с 18 по 22 апреля.
В субботу температура ожидается на уровне +20…+25°, в воскресенье она не поднимется выше +18°. При этом на следующей неделе погода вновь удивит — в среду ожидается похолодание и снег.
Пермяк погиб на пожаре из-за телефона, который сам загорелся. Сотрудники МЧС обнаружили 72-летнего мужчину уже без сознания, он скончался в медучреждении.
К проверке ситуации подключились в краевом СК. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели пермяка.
В краевой столице завершились поиски 25-летнего Дмитрия Носкова. Мужчина ранее был на СВО, но недавно вернулся и устроился работать на завод. Дмитрий пропал в ночь на 21 января — в ту ночь он встречался с друзьями, однако домой не добрался.
В краевой полиции пояснили, что смерть мужчины не носит криминального характера.
Прокуратура начала проверку в связи с массовым увольнением сотрудников из пожарной части №115 в Добрянке. С начала 2024 года часть покинули 22 спасателя. Сотрудники отмечали, что решили сменить место работы из-за недовольства условиями труда и низкой зарплатой.
Еще одна претензия — отсутствие индексации зарплаты. Сотрудники отмечали, что ее не увеличивали последние четыре года.
Российские регионы продолжают атаковать с помощью различных средств. Помимо снарядов и беспилотников украинская сторона начала атаковать субъекты РФ с помощью воздушных шаров.
Малоразмерные воздушные шары сбивают в Белгородской области, а также в Воронежской.