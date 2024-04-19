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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Погодные аномалии и самовозгорание телефона. Главные новости недели в Прикамье

Погодные аномалии и самовозгорание телефона. Главные новости недели в Прикамье

19 апреля 2024, 11:28
Фото: ideogram.ai
Рассказываем о пяти новостях, которыми запомнились последние несколько дней.

Аномальная жара, а затем снег

В Пермском крае в ближайшие несколько дней прогнозируется аномальная жара. По данным синоптиков, среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы на 7° и более. Такая погода сохранится с 18 по 22 апреля.

В субботу температура ожидается на уровне +20…+25°, в воскресенье она не поднимется выше +18°. При этом на следующей неделе погода вновь удивит — в среду ожидается похолодание и снег.

Гибель на пожаре из-за телефона

Пермяк погиб на пожаре из-за телефона, который сам загорелся. Сотрудники МЧС обнаружили 72-летнего мужчину уже без сознания, он скончался в медучреждении.

К проверке ситуации подключились в краевом СК. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели пермяка.

Погиб бывший участник СВО

В краевой столице завершились поиски 25-летнего Дмитрия Носкова. Мужчина ранее был на СВО, но недавно вернулся и устроился работать на завод. Дмитрий пропал в ночь на 21 января — в ту ночь он встречался с друзьями, однако домой не добрался.

В краевой полиции пояснили, что смерть мужчины не носит криминального характера.

Проверка из-за увольнения пожарных

Прокуратура начала проверку в связи с массовым увольнением сотрудников из пожарной части №115 в Добрянке. С начала 2024 года часть покинули 22 спасателя. Сотрудники отмечали, что решили сменить место работы из-за недовольства условиями труда и низкой зарплатой.

Еще одна претензия — отсутствие индексации зарплаты. Сотрудники отмечали, что ее не увеличивали последние четыре года.

Россию атакуют беспилотниками, ракетами и воздушными шарами

Российские регионы продолжают атаковать с помощью различных средств. Помимо снарядов и беспилотников украинская сторона начала атаковать субъекты РФ с помощью воздушных шаров.

Малоразмерные воздушные шары сбивают в Белгородской области, а также в Воронежской.

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#Пермь#Итоги
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