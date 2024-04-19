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Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу

Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу

19 апреля 2024, 08:13
Фото: properm.ru
В XX в. могильная плита была перенесена из Егошихинского кладбища в музей, после чего ее вернули обратно. Однако, не на то же самое место.

Перенос могилы «проклятой дочери» в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Теперь надгробие Таисии Девеллий (1800-1807) будет перенесено ближе к могиле майора Н. А. Теплова на Егошихинском кладбище и «Церкви Успения Пресвятой Богородицы». Об этом сообщило ИА «Текст».

Надгробие Таисии Девеллий — оригинальное произведение русской мемориальной пластики в стилистике классицизма. На нем изображена «адамова голова», расположенная в своеобразной раме в виде змеи, кусающей себя за хвост. Такое надгробие часто описывалось в произведениях Гайдара, Осоргина, Крашенникова, а также в многих газетных публикациях. Истолкование символов вечности и спасения как символов греха, смерти и опасности привело к появлению легенд о «Могиле проклятой дочери».

В середине XX в. плиту перенесли в Пермский краеведческий музей. На данный момент надгробие находится на своем историческом месте, у южной стены Успенской церкви. Однако при возвращении надгробия на Егошихинское кладбище были допущены ошибки при установке. Так, плита была расположена не на том же месте, вдалеке от дорожки, которая ведет к паперти Успенской церкви. Кроме того, для могильной плиты был возведен целый мемориал в виде чугунной оградки с бетонным подиумом внутри.

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