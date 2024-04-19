Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу

В середине XX в. плиту перенесли в Пермский краеведческий музей. На данный момент надгробие находится на своем историческом месте, у южной стены Успенской церкви. Однако при возвращении надгробия на Егошихинское кладбище были допущены ошибки при установке. Так, плита была расположена не на том же месте, вдалеке от дорожки, которая ведет к паперти Успенской церкви. Кроме того, для могильной плиты был возведен целый мемориал в виде чугунной оградки с бетонным подиумом внутри.