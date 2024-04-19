Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края

Родителей интересует, а какова недозагруженность тех учреждений СПО, если они могут принять еще больше трехсот студентов? Укомплектованность кадрами других колледжей тоже вызывает вопросы, если они готовы трудоустроить всех педагогов «Оникса». По словам родителей, нет гарантии, что их детям сохранят те профессии, которые они выбрали, к тому же у студентов с ОВЗ есть возможность получить одновременно две профессии, и это осуществляют в «Ониксе», но вряд ли будут условия для освоения студентами с ОВЗ двух профессий в другом колледже.