Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Родители студентов колледжа «Оникс» обратились к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. Они считают, что планируемая реорганизация колледжа нарушает права их детей на доступное и качественное образование.
Напомним, из трех корпусов «Оникса» один юридически переводят в другое учреждение среднего профессионального образования, другой расформировывают и юридически, и физически, то есть детей и педагогов распределяют сразу по двум другим образовательным организациям.
«Оникс» — уникальное учебное учреждение, здесь учатся 585 детей с инвалидностью, 215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более половины оставшихся обучающихся — дети из малообеспеченных семей, в том числе из сел Прикамья.
По данным родителей, корпуса учебных учреждений, в которые переводят корпус «Оникса» на Сысольской, не оборудованы для студентов с ОВЗ, нет нужных подъемников, среда тех зданий не доступна, даже в туалеты детям на колясках, например, заехать будет затруднительно.
Родителей интересует, а какова недозагруженность тех учреждений СПО, если они могут принять еще больше трехсот студентов? Укомплектованность кадрами других колледжей тоже вызывает вопросы, если они готовы трудоустроить всех педагогов «Оникса». По словам родителей, нет гарантии, что их детям сохранят те профессии, которые они выбрали, к тому же у студентов с ОВЗ есть возможность получить одновременно две профессии, и это осуществляют в «Ониксе», но вряд ли будут условия для освоения студентами с ОВЗ двух профессий в другом колледже.
Родители просят прокуратуру принять меры к прекращению реорганизации колледжа и обеспечить выполнение программ СПО с для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.