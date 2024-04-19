Россияне устроили митинг в аэропорту Дубая

Пассажиры авиакомпании Emirates уже третий день находятся в ожидании отправления в Россию, пишет pravda.ru. Перевозчик не отвечает на их просьбы, выдает только один купон на еду в ресторане «Макдональдс», где, по словам пассажиров, не хватает пищи.