Россияне устроили митинг в аэропорту Дубая

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Пассажиры авиакомпании Emirates уже третий день находятся в ожидании отправления в Россию, пишет pravda.ru. Перевозчик не отвечает на их просьбы, выдает только один купон на еду в ресторане «Макдональдс», где, по словам пассажиров, не хватает пищи.
Уже произошли случаи того, что люди падали в обморок от голода. Путешественники утверждают, что многие из них испытывают финансовые затруднения, им не сообщили время вылета, а местонахождение их багажа остается неизвестным.