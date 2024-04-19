properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Россияне устроили митинг в аэропорту Дубая

19 апреля 2024, 10:08
В аэропорту Дубая российские отдыхающие провели акцию протеста. Они громко кричали «Хотим вернуться домой!» и хлопали в ладоши.

Пассажиры авиакомпании Emirates уже третий день находятся в ожидании отправления в Россию, пишет pravda.ru. Перевозчик не отвечает на их просьбы, выдает только один купон на еду в ресторане «Макдональдс», где, по словам пассажиров, не хватает пищи.

Уже произошли случаи того, что люди падали в обморок от голода. Путешественники утверждают, что многие из них испытывают финансовые затруднения, им не сообщили время вылета, а местонахождение их багажа остается неизвестным.

Подпишитесь
Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края
Сегодня, 10:12
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
Сегодня, 09:48
Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
Сегодня, 08:13
Из пермских кинотеатров пропали голливудские новинки. Пора бить тревогу?
Сегодня, 07:25
На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге
Сегодня, 07:38
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Сегодня, 06:49
"