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Updated Сегодня, 14:20

Российские производители удобрений уже закрыли половину потребности сезона -2024

Российские производители удобрений уже закрыли половину потребности сезона -2024

19 апреля 2024, 14:19
Фото: https://rapu.ru
Спрос на минудобрения со стороны российского АПК растет год к году.

 

Российские производители удобрений уже на 50% закрыли годовую потребность российских аграриев в агрохимической продукции на весь 2024 год.

Вышли на экватор

Российский агропромышленный комплекс, по данным Минсельхоза России, с начала этого года приобрел 2,65 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.), с учетом накопленных ресурсов. Таким образом, к середине апреля прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен российскими производителями минеральных удобрений уже наполовину, отмечают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

«По нашим оценкам, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы полностью. Все заявки аграриев предприятия-производители обрабатывают своевременно и в полном объеме. Большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время. А своевременная доставка удобрений потребителям, в том числе по железной дороге, в большей мере зависит от работы транспортной инфраструктуры. — подчеркивает президент РАПУ Андрей Гурьев. — Необходимо отметить, что одним из главных факторов эффективности применения минеральных удобрений является их своевременное внесение. Способствует этому — их заблаговременная закупка. Если мы начнем эту работу сегодня, то сможем успешно избежать ажиотажного спроса в летние месяцы и излишней нагрузки на транспортные сети».

Важнейший элемент успеха агрария

Сегодня стало аксиомой — своевременное и достаточное внесение минеральных удобрений в почву — залог хорошего урожая. За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза и в прошлом году достигло 6,1 млн т д. в. (с учетом накопленных ресурсов).

Российские аграрии обеспечены наиболее современными видами и марками минеральных удобрений: как жидкими, так и гранулированными, в том числе, с мезо- и микроэлементами, биодобавками и веществами, обеспечивающими пролонгированное действие. Их эффективность тестируется в рамках совместных проектов с научно-исследовательскими организациями и сельхозвузами страны, а результативность применения контролируют современные цифровые сервисы.

Для обеспечения круглогодичного бесперебойного снабжения минеральными удобрениями в регионах реализуются масштабные программы развития инфраструктуры по хранению и перевалке удобрений — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В настоящее время мощность единовременного хранения региональной инфраструктуры отрасли минеральных удобрений составляет более 1,5 млн тонн гранулированных и жидких удобрений и продолжает увеличиваться.

Россия остаётся надежным партнером сельскохозяйственных товаропроизводителей в более 100 государствах. Обогнав США и Индию, Россия занимает 2-е место (после Китая) по производству и 1-е место по поставкам удобрений на мировой рынок. Полтора миллиарда человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений.

РАПУ учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 г. для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов развития отрасли производства минеральных удобрений.

В настоящее время членами Ассоциации являются 13 компаний, поставляющие почти 80% от всего объема, потребляемого отечественным АПК, минеральных удобрений.

Что попало в грунт?

Минеральные удобрения на рынке делятся на простые — азотные, фосфорные, калийные — и комплексные, которые сочетают в одной грануле 2 или 3 из вышеперечисленных компонентов, и могут также содержать полезные микро и мезо -элементы. Именно применение комплексных удобрений дает наибольший эффект.

Удобрения азотной группы преимущественно используются ранней весной, чтобы помочь растению нарастить зеленую массу. Весной и летом вносят фосфорные удобрения или комплексные NPK с высоким содержанием фосфора. Фосфор способствует росту растений и укреплению их корневой системы, образованию цветочных почек и плодов, повышает устойчивость растения к неблагоприятным погодным условиям. Калийные удобрения позволяют улучшить питание растений и способствуют повышению объема и качества урожая.

#Экономика#Сельское хозяйство#Минеральные удобрения#Апк#Химия#Калийные удобрения#Удобрения
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