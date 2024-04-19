Российские производители удобрений уже закрыли половину потребности сезона -2024

«По нашим оценкам, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители обеспечены минеральными удобрениями под весенние полевые работы полностью. Все заявки аграриев предприятия-производители обрабатывают своевременно и в полном объеме. Большая часть из заявленных объемов либо уже использована в качестве азотных подкормок, либо будет внесена в ближайшее время. А своевременная доставка удобрений потребителям, в том числе по железной дороге, в большей мере зависит от работы транспортной инфраструктуры. — подчеркивает президент РАПУ Андрей Гурьев. — Необходимо отметить, что одним из главных факторов эффективности применения минеральных удобрений является их своевременное внесение. Способствует этому — их заблаговременная закупка. Если мы начнем эту работу сегодня, то сможем успешно избежать ажиотажного спроса в летние месяцы и излишней нагрузки на транспортные сети».