С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
С 1 апреля в Перми введены ограничения на использование на улицах города светодинамических вывесок. Новые требования для вывесок на фасадах зданий были утверждены в конце марта 2024 года депутатами Пермской городской думы и внесены в Правила благоустройства.
Согласно проекту, запрещается использование мерцающего эффекта и размещение рекламы с помощью проекций. Введен запрет на установку вывесок архитектурных элементах фасадов, а также на расстоянии менее 1 м от памятных знаков, мемориальных досок, указателей с наименованием улиц и номерами домов.
Кроме того, в городе теперь нельзя размещать вывески на фасадах в виде графического или текстового изображения. Также запрещены вывески с бранными словами, рекламой табака и алкогольной продукции и непристойными образами и сравнениями.
В январе текущего года городская дума утвердила новые установила запрет на звуковые эффекты и динамические изображения.