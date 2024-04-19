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С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески

С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески

19 апреля 2024, 12:58
Фото: ideogram.ai
Новые требования к пермским вывескам внесены в Правила благоустройства.

С 1 апреля в Перми введены ограничения на использование на улицах города светодинамических вывесок. Новые требования для вывесок на фасадах зданий были утверждены в конце марта 2024 года депутатами Пермской городской думы и внесены в Правила благоустройства.

Согласно проекту, запрещается использование мерцающего эффекта и размещение рекламы с помощью проекций. Введен запрет на установку вывесок архитектурных элементах фасадов, а также на расстоянии менее 1 м от памятных знаков, мемориальных досок, указателей с наименованием улиц и номерами домов.

Кроме того, в городе теперь нельзя размещать вывески на фасадах в виде графического или текстового изображения. Также запрещены вывески с бранными словами, рекламой табака и алкогольной продукции и непристойными образами и сравнениями.

В январе текущего года городская дума утвердила новые установила запрет на звуковые эффекты и динамические изображения.

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