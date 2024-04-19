Самолет упал на Ставрополье из-за технической неисправности. Что с летчиками

Летчики, которые были в самолете, катапультировались. Спасатели на земле эвакуировали трех членов экипажа, сейчас идет поиск еще одного летчика. Боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в месте, где не было людей. На земле разрушений не зафиксировано.