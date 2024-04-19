Самолет упал на Ставрополье из-за технической неисправности. Что с летчиками

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Ставропольском крае утром 19 апреля упал самолет. По данным Минобороны РФ, Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение после выполнения боевой задачи — самолет возвращался на аэродром базирования.
Летчики, которые были в самолете, катапультировались. Спасатели на земле эвакуировали трех членов экипажа, сейчас идет поиск еще одного летчика. Боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в месте, где не было людей. На земле разрушений не зафиксировано.
По предварительным данным, самолет рухнул из-за технической неисправности.
Издание VSE42.RU со ссылкой на главу Ставрополья Владимира Владимирова уточняет, что самолет упал на территории Красногвардейского округа.