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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 07:25

Самолет упал на Ставрополье из-за технической неисправности

Самолет упал на Ставрополье из-за технической неисправности. Что с летчиками

19 апреля 2024, 05:24
Фото: Глава Ставрополья

Самолет упал на Ставрополье из-за технической неисправности

Летчикам удалось катапультироваться.

В Ставропольском крае утром 19 апреля упал самолет. По данным Минобороны РФ, Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение после выполнения боевой задачи — самолет возвращался на аэродром базирования.

Летчики, которые были в самолете, катапультировались. Спасатели на земле эвакуировали трех членов экипажа, сейчас идет поиск еще одного летчика. Боекомплекта на борту не было, воздушное судно упало в месте, где не было людей. На земле разрушений не зафиксировано.

По предварительным данным, самолет рухнул из-за технической неисправности.

Издание VSE42.RU со ссылкой на главу Ставрополья Владимира Владимирова уточняет, что самолет упал на территории Красногвардейского округа.

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