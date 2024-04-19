Сезон начался. От клещей в этом году пострадали 44 жителя Пермского края

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
В Прикамье продолжается сезон клещевой активности. В текущем году за помощью врачей уже обратились 44 жителя региона, 17 из них — дети.
Чаще всего клещи нападали в Пермском, Кудымкарском, Березовском, Юсьвинском, Большесосновском муниципальных округах, а также в Чайковском, Нытвенском, Добрянском и Чернушинском округах, а также в Березниках. В лабораториях региона исследовано 22 клеща, пять из них оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.
Ежегодно показатели заболеваемости в Прикамье выше показателей России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу, он же болезнь Лайма. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают, что защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки. Завершить прививочный курс нужно за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.