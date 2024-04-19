Сезон начался. От клещей в этом году пострадали 44 жителя Пермского края

Ежегодно показатели заболеваемости в Прикамье выше показателей России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу, он же болезнь Лайма. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают, что защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки. Завершить прививочный курс нужно за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.