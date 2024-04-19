properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Прикамье 44 человека пострадали от присасывания клещей

Сезон начался. От клещей в этом году пострадали 44 жителя Пермского края

19 апреля 2024, 06:24
Фото: ideogram.ai

В Прикамье 44 человека пострадали от присасывания клещей

Пять клещей оказались заражены опасным заболеванием.

В Прикамье продолжается сезон клещевой активности. В текущем году за помощью врачей уже обратились 44 жителя региона, 17 из них — дети.

Чаще всего клещи нападали в Пермском, Кудымкарском, Березовском, Юсьвинском, Большесосновском муниципальных округах, а также в Чайковском, Нытвенском, Добрянском и Чернушинском округах, а также в Березниках. В лабораториях региона исследовано 22 клеща, пять из них оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

Ежегодно показатели заболеваемости в Прикамье выше показателей России по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу, он же болезнь Лайма. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминают, что защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки. Завершить прививочный курс нужно за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.

#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
Подпишитесь
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Сегодня, 06:49
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Сегодня, 05:09
В Прикамье осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых. Что ему грозит
Сегодня, 03:21
Пермские приставы отправляют в зону СВО конфискованные автомобили
Сегодня, 06:04
Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено
Сегодня, 04:34
В Перми нет работы для подростков. Родители и школьники негодуют по этому поводу
Сегодня, 02:00
"