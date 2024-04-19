Школа, центральные тепловые пункты и жилые дома в Перми останутся без воды. Адреса

В некоторых домах Перми на следующей неделе, с 22 по 30 апреля, на сетях «Новогора» и ПАО «Т Плюс» будут отключать воду. В эти дни организации проведут работы на сетях, также заменят задвижки, участки сетей, подключат и промоют вновь построенные водоводы, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».