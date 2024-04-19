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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:08

В Перми в десятках домов на следующей неделе будут отключать воду

Школа, центральные тепловые пункты и жилые дома в Перми останутся без воды. Адреса

19 апреля 2024, 11:04
Фото: ideogram.ai

В Перми в десятках домов на следующей неделе будут отключать воду

Жителям рекомендуется сделать запас воды заранее.

В некоторых домах Перми на следующей неделе, с 22 по 30 апреля, на сетях «Новогора» и ПАО «Т Плюс» будут отключать воду. В эти дни организации проведут работы на сетях, также заменят задвижки, участки сетей, подключат и промоют вновь построенные водоводы, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

В понедельник, 22 апреля, с 9:30 до 19:30 из-за замены задвижки без водоснабжения будут пермяки по адресам:

  • Лодыгина, 37;
  • Вижайская, 5, 7, 8, 10, 12;
  • Емельяна Ярославского, 30, 34а, 34, 36, 38.

23 апреля с 9:00 до 20:00 без воды останутся дома по адресам:

  • Николая Быстрых, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 17;
  • Металлистов, 18, 21;
  • Чехова, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Революции, 18;
  • Максима Горького, 66, 72, 72а;
  • Тимирязева, 11, 15, 23;
  • Николая Островского, 59, 63;
  • Мильчакова, 32, 34;
  • Челюскинцев, 21, 23;
  • ЦТП №10 по ул. Челюскинцев 17 — правый ввод.

В этот же день, но с 9:00 до 19:00 без воды:

  • Гайвинская, 58, 58а, 60а.

А с 9:30 до 19:30 водоснабжение отключат в домах по улицам:

  • Сергинская, 29, 31, 22, 22а, 24, 26, 28, 33;
  • Весенняя, 7, 8;
  • Гатауллина, 13, 15, 17,1 8, 17а, 22, 23, 25;
  • Новосибирская, 16а;
  • Кузбасская, 37а.

На сутки с 10:00 24 апреля до 10:00 25 апреля без воды будут жильцы домов:

  • Бригадирская, 9, 14, 20, 26;
  • Пихтовая, 11.

25 апреля с 9:00 до 9:00 26 апреля:

  • Мира, 45, 45б, 74, 72, 37а;
  • Мира 37, — правый ввод;
  • ЦТП по ул. Мира 76а — правый ввод.

29 апреля с 9:00 до 20:00 без водоснабжения:

  • Связистов, 17, 18, 20, 22 (школа), 24;
  • Мильчакова: 3, 3/1, 4, 5;
  • шоссе Космонавтов: 47, 49, 51, 53,
  • Вильвенская 1.

Обращения по аварийным ситуациям можно направить диспетчерам «Новогора-Прикамье» по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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