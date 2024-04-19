Школа, центральные тепловые пункты и жилые дома в Перми останутся без воды. Адреса

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В некоторых домах Перми на следующей неделе, с 22 по 30 апреля, на сетях «Новогора» и ПАО «Т Плюс» будут отключать воду. В эти дни организации проведут работы на сетях, также заменят задвижки, участки сетей, подключат и промоют вновь построенные водоводы, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
В понедельник, 22 апреля, с 9:30 до 19:30 из-за замены задвижки без водоснабжения будут пермяки по адресам:
23 апреля с 9:00 до 20:00 без воды останутся дома по адресам:
В этот же день, но с 9:00 до 19:00 без воды:
А с 9:30 до 19:30 водоснабжение отключат в домах по улицам:
На сутки с 10:00 24 апреля до 10:00 25 апреля без воды будут жильцы домов:
25 апреля с 9:00 до 9:00 26 апреля:
29 апреля с 9:00 до 20:00 без водоснабжения:
Обращения по аварийным ситуациям можно направить диспетчерам «Новогора-Прикамье» по телефону 2100-680 и на электронную почту call@novogor.perm.ru.