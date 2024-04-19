Следком требует от МВД передать для расследования дело о сбитом в Оханске мальчике

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.