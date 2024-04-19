Следком требует от МВД передать для расследования дело о сбитом в Оханске мальчике

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал ряд поручений по информации о ДТП в Пермском крае, в котором пострадал пятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В декабре прошлого года в Оханске мужчина, управляя автомобилем, сбил на пешеходном переходе пятилетнего мальчика. С множественными переломами ребенок госпитализирован. До настоящего времени пострадавший проходит лечение.
СУ СК России по Пермскому краю инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) из органов внутренних дел в свое производство.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.