У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Около Центрального рынка в Перми демонтируют три незаконных киоска. Речь идет о торговых павильонах на шоссе Космонавтов. Информация об этом появилась в распоряжении главы Ленинского района Александра Русанова на сайте ведомства.
По мнению властей, торговые точки являются самовольными постройками. После сноса их увезут на площадку временного хранения на улице Волочаевская, 32. Демонтажом объектов займется МКУ «Содержание муниципального имущества».
Ранее сообщалось, что 10 февраля по поручению главы города в Перми начался демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). В течение февраля с улиц краевой столицы были снесено 52 незаконных киоска.