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У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска

У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска

19 апреля 2024, 09:48
Фото: Администрация Перми
По мнению районной администрации, павильоны являются самовольными постройками.
Сюжет
Нто

Около Центрального рынка в Перми демонтируют три незаконных киоска. Речь идет о торговых павильонах на шоссе Космонавтов. Информация об этом появилась в распоряжении главы Ленинского района Александра Русанова на сайте ведомства.

По мнению властей, торговые точки являются самовольными постройками. После сноса их увезут на площадку временного хранения на улице Волочаевская, 32. Демонтажом объектов займется МКУ «Содержание муниципального имущества».

Ранее сообщалось, что 10 февраля по поручению главы города в Перми начался демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). В течение февраля с улиц краевой столицы были снесено 52 незаконных киоска.

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#Пермь#Нто#Шоссе космонавтов#Демонтаж#Центральный рынок#Нестационарные торговые объекты#Самовольные постройки#Незаконные киоски#Ленинский район#МКУ Содержание муниципального имущества#Торговые павильоны#Александр Русанов#Волочаевская улица
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