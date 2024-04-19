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Учёные намерены высушить стратосферу и охладить климат на Земле

19 апреля 2024, 07:00
Учёные из Национального управления по океаническим и атмосферным исследованиям (NOAA) в США предложили новую стратегию в борьбе с глобальным потеплением. Они обратили внимание на роль водяного пара, который является важным фактором в парниковом эффекте.

Предлагается использовать подход, названный «преднамеренное стратосферное обезвоживание». Он заключается во внедрении микроскопических кристаллов льда, известных как ядра конденсации, в стратосферу для снижения содержания водяного пара, пишет pravda.ru.

Цель этого метода — увеличить исходящую длинноволновую радиацию путем сокращения количества водяного пара в атмосфере. Ядра льда вводятся в тропическую часть стратосферы, что способствует образованию льда и последующему выпадению осадков.

Учёные также отмечают, что необходимо учитывать технические препятствия и возможные побочные эффекты при внедрении этой стратегии.

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