Учёные намерены высушить стратосферу и охладить климат на Земле

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Предлагается использовать подход, названный «преднамеренное стратосферное обезвоживание». Он заключается во внедрении микроскопических кристаллов льда, известных как ядра конденсации, в стратосферу для снижения содержания водяного пара, пишет pravda.ru.
Цель этого метода — увеличить исходящую длинноволновую радиацию путем сокращения количества водяного пара в атмосфере. Ядра льда вводятся в тропическую часть стратосферы, что способствует образованию льда и последующему выпадению осадков.
Учёные также отмечают, что необходимо учитывать технические препятствия и возможные побочные эффекты при внедрении этой стратегии.