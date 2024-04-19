Учёные намерены высушить стратосферу и охладить климат на Земле

Учёные из Национального управления по океаническим и атмосферным исследованиям (NOAA) в США предложили новую стратегию в борьбе с глобальным потеплением. Они обратили внимание на роль водяного пара, который является важным фактором в парниковом эффекте.