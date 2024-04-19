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Участник СВО из Березовского округа погиб в Запорожской области

В Березовском округе простятся с участником СВО, погибшим в Запорожской области

19 апреля 2024, 10:05
Фото: пресс-служба администрации Березовского округа «ВКонтакте»

Участник СВО из Березовского округа погиб в Запорожской области

Мужчина отправился служить по контракту в ноябре.

Власти Березовского округа сообщили о гибели на СВО 45-летнего Владимира Мезенцева. Мужчина родился 11 января 1979 года в деревне Малая Сосновка, в ноябре прошлого года заключил контракт на прохождение службы в зоне проведения СВО.

26 января текущего года Мезенцев погиб в селе Приютное Пологовского района Запорожской области. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 20 апреля, в 11:00 у здания дворца культуры в селе Березовка (ул. Октябрьская, 30). Траурный митинг в 12:00, покойного захоронят на кладбище села Березовка, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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