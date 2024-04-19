В Березовском округе простятся с участником СВО, погибшим в Запорожской области

26 января текущего года Мезенцев погиб в селе Приютное Пологовского района Запорожской области. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 20 апреля, в 11:00 у здания дворца культуры в селе Березовка (ул. Октябрьская, 30). Траурный митинг в 12:00, покойного захоронят на кладбище села Березовка, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.