В Березовском округе простятся с участником СВО, погибшим в Запорожской области

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Власти Березовского округа сообщили о гибели на СВО 45-летнего Владимира Мезенцева. Мужчина родился 11 января 1979 года в деревне Малая Сосновка, в ноябре прошлого года заключил контракт на прохождение службы в зоне проведения СВО.
26 января текущего года Мезенцев погиб в селе Приютное Пологовского района Запорожской области. Прощание с военнослужащим состоится завтра, 20 апреля, в 11:00 у здания дворца культуры в селе Березовка (ул. Октябрьская, 30). Траурный митинг в 12:00, покойного захоронят на кладбище села Березовка, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.