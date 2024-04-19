В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь

Сейчас в Чердыни ведутся ремонтно-реставрационные работы на следующих объектах: бывшее мужское приходское училище, здание краеведческого музея, бывшая земская управа. За три последних года были восстановлены такие объекты как «Магазин купцов Оссовских (городская управа)», «Училище народное», а также «Особняк Головиных». Кроме того, будет отремонтирован фасад ОКН «Богадельня, корпус спальный».