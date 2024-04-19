В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Чердыни будет отреставрирован древнейший монастырь в Прикамье — Иоанно-Богословоский монастырь. Также планируется восстановление Воскресенского собора. Работы пройдут при поддержке губернатора региона. Об этом сообщила глава Чердынского района Анна Батагова на своей странице во ВКонтакте.
«В рамках рабочей программы губернатора Дмитрия Махонина во время выезда в Чердынь в апреле, было уделено особое внимание вопросу сохранения памятников архитектуры. При поддержке администрации губернатора реставрационные работы начнутся в Иоанно-Богословском монастыре и Воскресенском соборе», пишет Батагова в социальной сети.
Иоанно-Богословоский монастырь является старейшим монастырем на территории Пермского края. Он был основан в 1462 году епископом Пермским Ионой на берегу реки Колвы. В первой половине XVIII века при монастыре возвели каменную церковь в честь святого апстола Иоанна Богослова.
Сейчас в Чердыни ведутся ремонтно-реставрационные работы на следующих объектах: бывшее мужское приходское училище, здание краеведческого музея, бывшая земская управа. За три последних года были восстановлены такие объекты как «Магазин купцов Оссовских (городская управа)», «Училище народное», а также «Особняк Головиных». Кроме того, будет отремонтирован фасад ОКН «Богадельня, корпус спальный».