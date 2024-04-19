В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
На этой неделе сервисы аренды электросамокатов Urent и Whoosh прекратили работу в Перми. Сервисы удалили Пермь из своих приложений и в комментариях СМИ заявили, что причина — в отсутствии конструктивного диалога с властями города. До этого, напомним, решением Пермской городской Думы центральный планировочный район Перми сделали зоной, недоступной для арендных самокатов.
Как мы понимаем, отсутствие возможности перемещаться по центру города на электросамокате (или СИМ — средстве индивидуальной мобильности — более широком понятии, включающем в себя также моноколеса, гироскутеры и прочие сигвеи) существенно подрывает экономику сервисов. Центр априори больше подходит подобным транспортным средствам ввиду расстояний, востребованности и насыщенности целевой публикой. Окраины и нецентральные районы именно из этих соображений проигрывают.
Но в первое время сервисы кишеринга выражали готовность работать в новых условиях. Так, Urent отмечал, что продолжит работу в Перми и откроет сезон после наступления благоприятной для поездок погоды, с учетом новых правил благоустройства города.
Сервис отчитался, что выполнил требования администрации города, отключив парковки в центре Перми. Кроме того, компания усилила число скаутов, которые следят за порядком, в том числе за неправильно припаркованными самокатами.
Однако прошло буквально пара дней и представители кикшеринга Urent заявили, что самокаты сервиса стали эвакуировать не только из центра города, но и вообще отовсюду.
В пресс-службе Whoosh сообщили Properm.ru, что считают незаконным и противоречащим Конституции решение об ограничении мест парковок. Также в компании считают незаконной и эвакуацию самокатов. И тогда сервисы кикшеринга заявляют о приостановке своей деятельности в Перми.
Сейчас ситуация на паузе, но то, что произошло, уже позволяет сделать определенные выводы.
Первое — то, что действия властей Перми изначально были направлены на выдавливание сервисов кикшеринга из города. Да, следует понимать, что после запрета самокатов в центре экономика проектов в Перми стала сомнительной. Это очевидно. Но финальный удар был нанесен именно массовой эвакуацией самокатов с улиц. О причинах такого желания — убрать СИМ с улиц — судить не будем. Пусть это будет забота о безопасности пермяков, ведь именно об этом сообщали в гордуме представители мэрии, лоббируя запрет. А фантазии о зачистке поля под велопрокат от ВТБ мы и вовсе серьезно не рассматриваем. Что за глупости?
Второе. Пермяки, оглянитесь — юбилей города уже был. В прошлом году. Создавать картинку прогрессивного современного мегаполиса, на фото которого так хорошо выглядит девушка в коротком платьице на самокате, уже не надо. А значит, самое время вернуться к типичному, серому, уральскому.
Третье. Третье по всему — по значению, по смыслу. Малый и средний бизнес, стартапы и прочие ненужные большому бизнесу штуки муниципалитет поддерживает в условиях необходимости улучшения имиджа (этого нет, мы выяснили выше) и в условиях поиска новых работодателей и инвестиций. А тут чуть подробнее.
У нас нет полной статистики по кикшерингам и их работникам в Перми, но, очевидно, что давали они работу десяткам людей. Много? Как сказать. Откройте сайты с вакансиями. Да что там — сайты заводов Перми! И вы увидите, какая потребность у промышленности в людях. По факту, рабочие места в Перми создавать не надо — их заполнять некем. Работающие в две-три смены заводы, заваленные заказами, готовы принять сотни людей. И не только высококвалифицированных, но, так сказать, с улицы. И обучить. А тут какие-то самокаты и самокатчики. Тьху, чепуха.
Одно радует — уход кикшеринга «приблизил» пермяков к мировым столицам. В частности, к Парижу, где с 1 сентября 2023 года нет возможности арендовать электрические самокаты. Заметим, что решение мэрия Парижа приняла по итогам городского голосования. В нем участвовали более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет — 89% голосов.
Мы, конечно, помним опросы, в которых задавали вопросы о судьбе пермских электросамокатов жителям… края.
Но если вы всерьез верите, что будь опрос масштабнее, то пермяки поддержали бы сохранение самокатов, — разочаруем вас. По данным опроса SuperJob, 62% москвичей и 66% жителей Санкт-Петербурга выступают за запрет в своих городах сервисов электросамокатов. В столице среди аргументов в пользу запрета респонденты называют то, что самокаты «часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», управляют ими «люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия», а в целом это «очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека». При этом 22% жителей столицы проголосовали против запрета, отметив, что отрасли нужны жесткие правила и ограничения.
Так что самокаты уехали, и, вероятно, надолго. А через какое-то время и их бывшие арендаторы позабудут о железных конях, да и успокоятся. И попадут самокаты туда, в городские легенды, вместе с троллейбусами и автоматами с газированной водой.