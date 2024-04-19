В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате

У нас нет полной статистики по кикшерингам и их работникам в Перми, но, очевидно, что давали они работу десяткам людей. Много? Как сказать. Откройте сайты с вакансиями. Да что там — сайты заводов Перми! И вы увидите, какая потребность у промышленности в людях. По факту, рабочие места в Перми создавать не надо — их заполнять некем. Работающие в две-три смены заводы, заваленные заказами, готовы принять сотни людей. И не только высококвалифицированных, но, так сказать, с улицы. И обучить. А тут какие-то самокаты и самокатчики. Тьху, чепуха.