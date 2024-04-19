В Перми нет работы для подростков. Родители и школьники негодуют по этому поводу

От 14 до 15 лет: не более 24 часов в неделю и до 4 часов в день (от 14 до 15 лет) и до 5 часов в день (от 15 до 16 лет). При совмещении с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часов в день (ст. 92 и 94 ТК РФ). От 16 до 18 лет: не более 35 часов в неделю и до 7 часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 часов в неделю и до 4 часов в день.