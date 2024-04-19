В Перми нет работы для подростков. Родители и школьники негодуют по этому поводу

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Published Сегодня, 02:00
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Updated Сегодня, 07:36
В одном из соцопросов родителей из Перми спрашивали, планируют ли их дети подрабатывать летом, во время каникул. Только четверть опрошенных ответили утвердительно. Но дело не в том, что родители берегут своих чад от взрослой жизни, а в том, что работать подросткам практически негде.
Причин этому несколько: во-первых, законодательные ограничения, с которыми не хотят связываться работодатели; во-вторых, ограниченное количество сфер, где предлагают работать подросткам, и где хотели бы работать сами подростки; в-третьих, власти давно пустили ситуацию на самотек, отвечают, даже не удосужившись проверить, насколько соответствуют реальности их ответы.
«Я бы хотела подработку на лето, очень бы хотела, — рассказала Properm.ru Вероника М., 16 лет. — Предпочтительнее в сфере общепита, например официантом. Или продавцом. Но еще больше хочется оказывать какие-то услуги людям, а перед этим пройти обучение. В идеале — в бьюти-сфере, например брови, маникюр, массаж. К сожалению, по закону, насколько я понимаю, мне этого делать нельзя. Вообще, сфер, в которых я могу подрабатывать, очень мало из-за возраста».
На запрос Properm.ru в Минтруда и соцразвития Пермского края ответили, что «независимо от времени года — искать работу можно через службу занятости, офисы которой есть в каждом районе».
Родители, которые вместе со своими детьми обращались туда, точно знают, что помочь службы занятости не могут. «Например, предлагают работу на Почте России. Соискатель приходит на почту, а там нет мест. Что это, если не фикция взамен реальной помощи?» — удивляется пермячка Мария Крупенкова.
В соцсетях родители пишут то же самое: в центрах занятости заставляют зарегистрироваться на сайте, ждать писем, а письма не приходят; дают список вакансий, но выясняется, что на эти вакансии подростков не берут.
«Вакансии для временной занятости и подработки опубликованы на портале „Работа России“, поэтому каждый желающий поработать может самостоятельно зайти на портал, посмотреть предложения», — сообщили нам в Минтруда и соцразвития Пермского края. Мы воспользовались советом. Для жителей Перми есть 54 варианта подработки, и ни один из них не подходит для подростков 14-17 лет. Видимо, Минтруда и соцразвития не в курсе, что там есть, на самом деле.
Опрошенные Properm.ru родители считают, что трудовой занятостью подростков должны озаботиться и власти города, например предоставить подросткам возможность трудиться в сфере благоустройства. «Ведь тем самым можно убить сразу несколько зайцев, — поясняет Мария. — Дети будут делом заняты, принесут пользу, а потом и сами будут бережно относиться к городу, и другим не дадут в обиду ни лавочку, ни памятник».
«Было время, мои дети ходили в отряды мэра! — рассказала Properm.ru Татьяна М. — Почему их сейчас нет? Деньги они там получали невеликие, но получали, плюс были заняты весь день, приобрели навыки в ремонте, в благоустройстве, в посадках растений. Даже просто вот белить научились, уже хорошо».
Пермячка расстраивается, что отрядов мэра в Перми больше нет, говорит, что сыну и его друзьям было и интересно, и полезно там поработать. По ее словам, ребят не приходилось заставлять туда идти, парни с удовольствием шли сами. «Деньги в бюджете города на такие цели можно найти, — уверена Татьяна. — Это важнее многих других, ненужных инициатив и мероприятий».
По данным Минтруда и соцразвития, подработку на лето «активно предлагают все сетевые торговые точки», информация о порядке трудоустройства есть на сайтах организаций.
Главное, что надо знать родителям и подросткам: с 20 мая на сайте Службы занятости начнет работать специальный раздел для временной занятости на лето, где будет информация о проектах подработки и волонтерских проектах. Минтруда обещает, что там будут предложения «по организации и выполнении полезных дел совместно с молодежными центрами региона».
Работа, которая интересна подросткам: оператор колл-центра, ассистент/специалист отдела по работе с клиентами, промоутер, курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи заказов, официант, помощник вожатого/тренера/повара. Идея волонтерских отрядов, вроде отрядов мэра, детям тоже нравится.
Особенности трудового договора, который заключают с подростками:
14 лет: заключается с согласия — письменного разрешения одного из родителей (усыновителей или попечителя), составленного в свободной форме.
15 лет: договор может быть заключен и напрямую. Но лишь в отдельных случаях, а именно: подросток уже получил к этому возрасту общее образование, оставил общеобразовательное учреждение или обучается по вечерней или заочной форме. Трудовой договор может быть заключен для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью несовершеннолетнему. Работа должна выполняться без ущерба для освоения образовательной программы в случае, если подросток обучается (ст. 63 ТК РФ). 16–18 лет: договор заключается в общем порядке.
От 14 до 15 лет: не более 24 часов в неделю и до 4 часов в день (от 14 до 15 лет) и до 5 часов в день (от 15 до 16 лет). При совмещении с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часов в день (ст. 92 и 94 ТК РФ). От 16 до 18 лет: не более 35 часов в неделю и до 7 часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 часов в неделю и до 4 часов в день.
Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок; предлагаемая работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию.
Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти медосмотр. Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время. Запрещено направлять их в служебные командировки (исключение составляют работники творческих специальностей).
Заключить гражданско-правовой договор до 14 лет нельзя, с 14 до 17 лет — можно лишь при письменном согласии одного из родителей или иных ответственных лиц.
UPD. Как сообщили Properm.ru в администрации Перми, отряды мэра все же появятся, рассчитаны они на 1080 человек. О начале набора в «Отряды мэра» будет сообщено «дополнительно в ближайшее время». Также трудовая занятость будет организована в районах города Перми через территориальные органы (районные администрации), с привлечением к деятельности 4470 человек.