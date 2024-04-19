В Пермский край после аномальной жары вернется снег

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля по краю потеплеет до +15…+20°, на юге температура достигнет +22…+27°. В Перми потеплеет до +23°.