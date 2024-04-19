В Пермский край после аномальной жары вернется снег

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля по краю потеплеет до +15…+20°, на юге температура достигнет +22…+27°. В Перми потеплеет до +23°.
В субботу по краю ночью +12…+17°, в Перми около +15°. Днем прогнозируются кратковременные дожди с грозой, а также потепление по краю до +20…+26°, в Перми +21…+23°.
В воскресенье ночью по краю +6…+11°. В Перми +7°, днем +14…+19° и +17…+19°. По предварительному прогнозу, в начале следующей недели тепло еще сохранится. Однако с 24 апреля значительно похолодает, вновь выпадет снег.