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Синоптики: в Пермский край после аномальной жары вернется снег с 24 апреля

В Пермский край после аномальной жары вернется снег

19 апреля 2024, 02:58
Фото: ideogram.ai

Синоптики: в Пермский край после аномальной жары вернется снег с 24 апреля

Похолодание прогнозируется со среды на следующей неделе.

Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на ближайшие дни. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля по краю потеплеет до +15…+20°, на юге температура достигнет +22…+27°. В Перми потеплеет до +23°.

В субботу по краю ночью +12…+17°, в Перми около +15°. Днем прогнозируются кратковременные дожди с грозой, а также потепление по краю до +20…+26°, в Перми +21…+23°.

В воскресенье ночью по краю +6…+11°. В Перми +7°, днем +14…+19° и +17…+19°. По предварительному прогнозу, в начале следующей недели тепло еще сохранится. Однако с 24 апреля значительно похолодает, вновь выпадет снег.

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#Пермь#Погода
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