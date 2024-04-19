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Мост через Бикбардинку

В Прикамье начался ремонт двух мостов по дорожному нацпроекту

19 апреля 2024, 10:41
Фото: пресс-служба краевого Минтранса
Мост через Бикбардинку
Всего в течение года должны отремонтировать 11 мостов.

В Пермском крае начался ремонт мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — он инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас идет ремонт двух мостов в Куединском округе Пермского края. Всего в нынешнем году в регионе планируется обновить 11 мостов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

Мосты, которые уже ремонтируют, находятся на дороге регионального значения Чернушка-Куеда, речь идет об объектах через реки Солодовка и Бикбардинка. Протяженность каждого моста составляет 51,10 м. Это первые мосты, ремонт которых начался в 2024 году в рамках программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мост через БикбардинкуМост через Бикбардинку
Мост через СолодовкуМост через Солодовку
Мост через Бикбардинку
Фото: пресс-служба краевого Минтранса

В Министерстве транспорта Пермского края уточняют, что оба моста находятся на въезде в населённые пункты Бикбарда и Трегубовка. Хоть размер постов и не очень большой, но они играют важную роль для дорожной сети Прикамья. Мосты используются жителями населенных пунктов, которые расположены рядом, а также по ним проезжают водители из других субъектов РФ. Дорога «Чернушка-Куеда» связывает населенные пункты двух округов — Чернушинского и Куединского. Вдобавок, магистраль имеет выход на дороги Республики Башкортостан. Вдобавок, данная дорога является важной и для бизнеса, по ней везут стройматериалы для возведения федеральной трассы М-12.

Мосты, ремонт которых сейчас проходит, построены более 50 лет назад — еще в 1971 году. Они требовали ремонта, учитывая интенсивность движения по ним. Подрядчик начал работы заранее, когда уровень воды в реках был минимальный. Ожидается, что к разгару сезона отпусков все работы будут завершены.

Сейчас на объектах заменены некоторые конструктивные элементы, смонтированы новые балки, расширены опоры для надежности конструкции. У мостов имеется объездная дорога, чтобы движение не прекращалось. Работы выполняет ООО «КамаМост» из Пермского края.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, федеральная программа «Мосты и путепроводы» нацпроекта важна для содержания дорожной сети в нормативном состоянии, также это влияет на снижение аварийности на трассах.

«Мы третий год подряд системно приводим в порядок искусственные сооружения на территории всего Пермского края. За это время нам удалось отремонтировать более 30 мостов и путепроводов в нескольких десятках муниципалитетах Прикамья. Очень важно не сбавлять темпы и продолжать работы на высоком уровне под четким контролем профильного министерства и глав муниципалитетов», — отметил глава региона.

Кроме того, подрядчик «Мостоотряд 123» продолжает работы на мосту через реку Чусовая в Чусовом. Мост является переходящим объектом с 2023 года. В момент, пока на реке сохранялся лед, рабочие подготовили площадку для выполнения работ — с нее выполняются работы по пескоструйной обработке металлических подмостовых арочных строений.

Сотрудники подрядчика должны очистить от старой краски и ржавчины конструкции моста. А после этого будет их красить. Вдобавок, до конца года отремонтируют опоры, обновлен асфальт.

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