В Прикамье начался ремонт двух мостов по дорожному нацпроекту

В Министерстве транспорта Пермского края уточняют, что оба моста находятся на въезде в населённые пункты Бикбарда и Трегубовка. Хоть размер постов и не очень большой, но они играют важную роль для дорожной сети Прикамья. Мосты используются жителями населенных пунктов, которые расположены рядом, а также по ним проезжают водители из других субъектов РФ. Дорога «Чернушка-Куеда» связывает населенные пункты двух округов — Чернушинского и Куединского. Вдобавок, магистраль имеет выход на дороги Республики Башкортостан. Вдобавок, данная дорога является важной и для бизнеса, по ней везут стройматериалы для возведения федеральной трассы М-12.