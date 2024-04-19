В Прикамье осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых. Что ему грозит

В Пермском крае будут судить депутата Лысьвенского округа за растрату в крупном размере с использованием служебного положения. По данным СУ СКР По Пермскому краю, депутат также являлся директором муниципального унитарного предприятия. В период с 2018 по 2021 годы он заключил договоры добровольного медицинского страхования, чтобы туристические путевки смог получить он и члены его семьи. По данным краевой прокуратуры, речь идет о путевках в санатории.