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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 07:17

В Пермском крае осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых

В Прикамье осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых. Что ему грозит

19 апреля 2024, 03:21
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых

Народного избранника могут приговорить к реальному лишению свободы.

В Пермском крае будут судить депутата Лысьвенского округа за растрату в крупном размере с использованием служебного положения. По данным СУ СКР По Пермскому краю, депутат также являлся директором муниципального унитарного предприятия. В период с 2018 по 2021 годы он заключил договоры добровольного медицинского страхования, чтобы туристические путевки смог получить он и члены его семьи. По данным краевой прокуратуры, речь идет о путевках в санатории.

Подчиненным о заключении договоров руководитель не говорил, а те не воспользовались своими правами, за медпомощью не обратились. В итоге страховые суммы, предусмотренные договорами, использовались для отдыха людей, которые не были застрахованы. 

Обвиняемый растратил более 650 тыс. рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Депутату грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, до пяти лет принудительных работ, до шести лет колонии.

Осенью 2023 года Telegram-канал Ural Mash сообщал, что на депутата Лысьвенской думы Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело за то, что он тратил бюджетные деньги на отпуск с семьей.

По данным Rusprofile, Бояршинов с лета 2022 года является директором МБУ МО ЛГО «Комбинат Благоустройства». С 2017 по 2022 годы был директором Мууп «РУСО» — сейчас организация ликвидирована.

#Пермь
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