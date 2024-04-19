В Прикамье осудят депутата, тратившего бюджетные деньги на отдых. Что ему грозит

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В Пермском крае будут судить депутата Лысьвенского округа за растрату в крупном размере с использованием служебного положения. По данным СУ СКР По Пермскому краю, депутат также являлся директором муниципального унитарного предприятия. В период с 2018 по 2021 годы он заключил договоры добровольного медицинского страхования, чтобы туристические путевки смог получить он и члены его семьи. По данным краевой прокуратуры, речь идет о путевках в санатории.
Подчиненным о заключении договоров руководитель не говорил, а те не воспользовались своими правами, за медпомощью не обратились. В итоге страховые суммы, предусмотренные договорами, использовались для отдыха людей, которые не были застрахованы.
Обвиняемый растратил более 650 тыс. рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Депутату грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей, до пяти лет принудительных работ, до шести лет колонии.
Осенью 2023 года Telegram-канал Ural Mash сообщал, что на депутата Лысьвенской думы Алексея Бояршинова возбуждено уголовное дело за то, что он тратил бюджетные деньги на отпуск с семьей.
По данным Rusprofile, Бояршинов с лета 2022 года является директором МБУ МО ЛГО «Комбинат Благоустройства». С 2017 по 2022 годы был директором Мууп «РУСО» — сейчас организация ликвидирована.