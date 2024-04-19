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Врезались в КамАЗ. Сегодня утром в Саратовской области погибли четыре пермяка

Врезались в КамАЗ. Сегодня утром в Саратовской области погибли четыре пермяка

19 апреля 2024, 13:49
Фото: ИА «Взгляд-инфо»
Машина из Прикамья практически уничтожена в лобовом столкновении.
Сюжет
Дтп

В Воскресенском районе Саратовской области в ДТП погибли четыре жителя Пермского края. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла сегодня, 19 апреля, в 9:16 на 265-м км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Славянка. На трассе столкнулись КамАЗ под управлением 69-летнего водителя и Ford Kuga, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате ДТП скончались водитель кроссовера и три его пассажира (женщины 34 и 46 лет и 34-летний мужчина).

Как утверждает издание, погибшие являются жителями Пермского края: двое — из Перми, а еще двое — из Краснокамска. Грузовик зарегистрирован на территории Татарстана.

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#Происшествия#Дтп#Жертвы дтп#Смертельное дтп
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