Врезались в КамАЗ. Сегодня утром в Саратовской области погибли четыре пермяка

Авария произошла сегодня, 19 апреля, в 9:16 на 265-м км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Славянка. На трассе столкнулись КамАЗ под управлением 69-летнего водителя и Ford Kuga, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате ДТП скончались водитель кроссовера и три его пассажира (женщины 34 и 46 лет и 34-летний мужчина).