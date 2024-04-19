Врезались в КамАЗ. Сегодня утром в Саратовской области погибли четыре пермяка

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Воскресенском районе Саратовской области в ДТП погибли четыре жителя Пермского края. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на информированный источник.
Авария произошла сегодня, 19 апреля, в 9:16 на 265-м км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград у поселка Славянка. На трассе столкнулись КамАЗ под управлением 69-летнего водителя и Ford Kuga, за рулем которого был 38-летний мужчина. В результате ДТП скончались водитель кроссовера и три его пассажира (женщины 34 и 46 лет и 34-летний мужчина).
Как утверждает издание, погибшие являются жителями Пермского края: двое — из Перми, а еще двое — из Краснокамска. Грузовик зарегистрирован на территории Татарстана.