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В сети появился трейлер сериала «Операция „Карпаты“», снятого в Перми и Прикамье

Вышел трейлер сериала «Операция „Карпаты“», который снимали в Пермском крае

19 апреля 2024, 11:40
Фото: kinopoisk.ru/film/5374681

В сети появился трейлер сериала «Операция „Карпаты“», снятого в Перми и Прикамье

Одним из мест съемок стал знаменитый Каменный город.

На следующей неделе, 25 апреля, на платформе Wink выйдет остросюжетный сериал «Операция „Карпаты“» (16+). Он снимался в Прикамье в августе и сентябре прошлого года, сообщили в Пермской кинокомиссии. Также в съемках участвовали более 300 жителей региона.

«Два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, вынуждены проникнуть в бандеровское бандподполье вместе. Их цель — предотвратить крупные теракты против представителей советской власти, гарнизона внутренних войск и местного населения», — говорится в аннотации на портале «Кинопоиск».

Кинокартина снималась в мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий «Пермь-36, на аэродроме Фролово, на территории природного памятника Каменный город, а также на заводе в селе Пашия, в поселках Шумихинский и Кусье-Александровский. В прошлом году проект получил субсидию министерства культуры Пермского края по программе рибейта (возврат части средств, затраченных на производство фильма) — 9,1 млн рублей.

Съемками фильма «Операция „Карпаты“» занималась группа кинокомпаний Fora Cinema по заказу телеканала «Рен ТВ» и платформы Wink. Режиссер детектива — Олег Фомин.

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