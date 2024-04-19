Вышел трейлер сериала «Операция „Карпаты“», который снимали в Пермском крае

Кинокартина снималась в мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий «Пермь-36, на аэродроме Фролово, на территории природного памятника Каменный город, а также на заводе в селе Пашия, в поселках Шумихинский и Кусье-Александровский. В прошлом году проект получил субсидию министерства культуры Пермского края по программе рибейта (возврат части средств, затраченных на производство фильма) — 9,1 млн рублей.