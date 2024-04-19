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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора раза

За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора раза

19 апреля 2024, 13:21
Фото: 1MI
С начала года рост цен составил почти 20%.

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Перми в апреле составила 24,7 тыс. рублей. Это на 54% больше, чем было годом ранее, в апреле 2023 года, сообщают аналитики ЦИАН.

По данным исследования, с начала 2024 года средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в Перми увеличилась на 18,8%.

Средняя арендная ставка двухкомнатной квартиры в Перми в апреле достигла 33,5 тыс. рублей, что на 47% больше, чем в апреле 2023 года, сообщается в исследовании «ЦИАН». По подсчетам аналитиков сервиса, с начала этого года аренды такой квартиры в Перми в среднем выросла на 14,3%.

#Экономика#Пермь#Жилье#Аренда жилья#Аренда квартир#Аренда
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