За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора раза

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Перми в апреле составила 24,7 тыс. рублей. Это на 54% больше, чем было годом ранее, в апреле 2023 года, сообщают аналитики ЦИАН.
По данным исследования, с начала 2024 года средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в Перми увеличилась на 18,8%.
Средняя арендная ставка двухкомнатной квартиры в Перми в апреле достигла 33,5 тыс. рублей, что на 47% больше, чем в апреле 2023 года, сообщается в исследовании «ЦИАН». По подсчетам аналитиков сервиса, с начала этого года аренды такой квартиры в Перми в среднем выросла на 14,3%.