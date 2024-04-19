За год стоимость аренды «однушки» в Перми выросла более чем в полтора раза

Средняя арендная ставка двухкомнатной квартиры в Перми в апреле достигла 33,5 тыс. рублей, что на 47% больше, чем в апреле 2023 года, сообщается в исследовании «ЦИАН». По подсчетам аналитиков сервиса, с начала этого года аренды такой квартиры в Перми в среднем выросла на 14,3%.