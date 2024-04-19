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В 2024 году в Перми может затопить арт-объект «Счастье не за горами»

Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ

19 апреля 2024, 07:11
Фото: properm.ru

В 2024 году в Перми может затопить арт-объект «Счастье не за горами»

Подтопление арт-объекта в 2024 году возможно в случае умеренного сброса воды с КамГЭС.

По предварительному прогнозу Камского бассейнового водного управления, в 2024 году может подтопить пермский арт-объект «Счастье не за горами». Об этом рассказал Properm.ru руководитель ведомства Александр Михайлов.

На пресс-конференции ГУ МЧС сообщалось, что «Счастье не за горами» может затопить в случае умеренного сброса воды с Камской ГЭС. Как следует из актуального прогноза от 18 апреля, паводок в 2024 году ожидается довольно спокойный, в пределах среднемноголетних значений.

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#Пермь#Мчс#Прогноз#Паводок#Арт-объект#Счастье не за горами#Камгэс#Подтопление#2024 год#Спокойный
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