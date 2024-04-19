Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По предварительному прогнозу Камского бассейнового водного управления, в 2024 году может подтопить пермский арт-объект «Счастье не за горами». Об этом рассказал Properm.ru руководитель ведомства Александр Михайлов.
На пресс-конференции ГУ МЧС сообщалось, что «Счастье не за горами» может затопить в случае умеренного сброса воды с Камской ГЭС. Как следует из актуального прогноза от 18 апреля, паводок в 2024 году ожидается довольно спокойный, в пределах среднемноголетних значений.