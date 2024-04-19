Здание последнего «холма» на эспланаде ввели в эксплуатацию

Строительство четырех «холмов» на эспланаде завершилось в начале 2020 года. В одном из них находится общественный туалет. Еще в двух зданиях располагаются кафе «Пермские холмы», их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. В июле прошлого года стало известно, что в одном из этих зданий будет находиться Музей шоколадного мастерства кондитерской фабрики «Пермская».