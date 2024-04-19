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В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию последнего «холма»

Здание последнего «холма» на эспланаде ввели в эксплуатацию

19 апреля 2024, 07:01
Фото: Виталий Кокшаров / пресс-служба мэрии Перми

В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию последнего «холма»

Ранее в трех других открылись кафе и общественный туалет.

На эспланаде в Перми ввели в эксплуатацию еще одно здание-«холм», предназначенное под заведение общественного питания. Разрешение на ввод было выдано Минимущества Прикамья 29 марта, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Согласно сервису 2ГИС, одноэтажное здание расположено по ул. Ленина, 51/1, оно находятся ближе к ул. Петропавловской.

Строительство четырех «холмов» на эспланаде завершилось в начале 2020 года. В одном из них находится общественный туалет. Еще в двух зданиях располагаются кафе «Пермские холмы», их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. В июле прошлого года стало известно, что в одном из этих зданий будет находиться Музей шоколадного мастерства кондитерской фабрики «Пермская».

Музей шоколада откроется на пермской эспланаде до октября 2024 года
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#Общество#Пермь#Эспланада#Кафе
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