Здание последнего «холма» на эспланаде ввели в эксплуатацию

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
На эспланаде в Перми ввели в эксплуатацию еще одно здание-«холм», предназначенное под заведение общественного питания. Разрешение на ввод было выдано Минимущества Прикамья 29 марта, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Согласно сервису 2ГИС, одноэтажное здание расположено по ул. Ленина, 51/1, оно находятся ближе к ул. Петропавловской.
Строительство четырех «холмов» на эспланаде завершилось в начале 2020 года. В одном из них находится общественный туалет. Еще в двух зданиях располагаются кафе «Пермские холмы», их арендовал индивидуальный предприниматель Михаил Чукичев. В июле прошлого года стало известно, что в одном из этих зданий будет находиться Музей шоколадного мастерства кондитерской фабрики «Пермская».