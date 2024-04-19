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Жительница Кочевского круга отсудила у двух больниц 900 тысяч рублей

Жительница Кочевского круга отсудила у двух больниц 900 тысяч рублей

19 апреля 2024, 15:04
Фото: 1MI
В результате ошибки медиков её сын родился с тяжелым генетическим заболеванием.
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Дети

Прокуратура Кочевского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав на охрану здоровья и получение качественной медицинской помощи. В результате были поданы иски к двум больницам Прикамья, сообщает краевая прокуратура.

Заявительница состояла на учете в связи с беременностью и родами в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа. На ранней стадии у нее было выявлено наличие риска рождения ребенка с врожденной патологией.

Тем не менее, при наличии медицинских показаний женщина не была направлена участковым врачом на повторное исследование хромосомной патологии у плода. Кроме этого, некачественное взятие у нее биологического материала, а также допущенные нарушения при его транспортировке в медико-генетическую лабораторию повлекли за собой определение неверного результата наличия врожденного порока развития у ребенка.

В результате допущенных дефектов медицинского сопровождения беременности истицы со стороны Пермской краевой клинической больницы и «Северной больницы Коми-Пермяцкого округа» новорожденный родился с тяжелым генетическим заболеванием, сопровождающимся серьезными аномалиями дальнейшего физического и умственного развития.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с указанных медицинских организации компенсации морального вреда, причиненного несвоевременным и некачественным оказанием медицинской помощи беременной женщине.

Кочевский районный суд удовлетворил требования надзорного органа, взыскав с больниц в общей сумме 900 тыс. рублей.

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#Общество#Дети#Кочево#Роды
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