Жительница Кочевского круга отсудила у двух больниц 900 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Прокуратура Кочевского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав на охрану здоровья и получение качественной медицинской помощи. В результате были поданы иски к двум больницам Прикамья, сообщает краевая прокуратура.
Заявительница состояла на учете в связи с беременностью и родами в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа. На ранней стадии у нее было выявлено наличие риска рождения ребенка с врожденной патологией.
Тем не менее, при наличии медицинских показаний женщина не была направлена участковым врачом на повторное исследование хромосомной патологии у плода. Кроме этого, некачественное взятие у нее биологического материала, а также допущенные нарушения при его транспортировке в медико-генетическую лабораторию повлекли за собой определение неверного результата наличия врожденного порока развития у ребенка.
В результате допущенных дефектов медицинского сопровождения беременности истицы со стороны Пермской краевой клинической больницы и «Северной больницы Коми-Пермяцкого округа» новорожденный родился с тяжелым генетическим заболеванием, сопровождающимся серьезными аномалиями дальнейшего физического и умственного развития.
Прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с указанных медицинских организации компенсации морального вреда, причиненного несвоевременным и некачественным оказанием медицинской помощи беременной женщине.
Кочевский районный суд удовлетворил требования надзорного органа, взыскав с больниц в общей сумме 900 тыс. рублей.