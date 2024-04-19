Жительница Кочевского круга отсудила у двух больниц 900 тысяч рублей

Тем не менее, при наличии медицинских показаний женщина не была направлена участковым врачом на повторное исследование хромосомной патологии у плода. Кроме этого, некачественное взятие у нее биологического материала, а также допущенные нарушения при его транспортировке в медико-генетическую лабораторию повлекли за собой определение неверного результата наличия врожденного порока развития у ребенка.