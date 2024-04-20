«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу

Главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко назвал первый тайм безобразным с точки зрения агрессии, скорости атакующих действий. При этом вторым таймом он остался доволен: «Мы должны играть так с самого начала. Судейский вопрос не хочется трогать, но сегодня безобразие было».