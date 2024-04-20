«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Пермский ФК «Амкар» проиграл «Соколу» из Казани. Игра проходила в краевой столице в рамках второго тура первенства в четвертой группе Дивизиона «Б» Второй лиги. Пермяки проиграли футболистам из ФК «Сокол», который ранее выступали в любительской лиге. Игра закончилась со счетом 1:2.
Главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко назвал первый тайм безобразным с точки зрения агрессии, скорости атакующих действий. При этом вторым таймом он остался доволен: «Мы должны играть так с самого начала. Судейский вопрос не хочется трогать, но сегодня безобразие было».
Следующий матч «Амкара» состоится 27 апреля на выезде в Новотроицке, противников будет ФК «Носта».