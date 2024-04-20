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«Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу

«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу

20 апреля 2024, 08:00
Фото: vk.com/fc__amkar__perm

«Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу

Следующий матч пермской команды состоится через неделю.
Сюжет
Амкар

Пермский ФК «Амкар» проиграл «Соколу» из Казани. Игра проходила в краевой столице в рамках второго тура первенства в четвертой группе Дивизиона «Б» Второй лиги. Пермяки проиграли футболистам из ФК «Сокол», который ранее выступали в любительской лиге. Игра закончилась со счетом 1:2.

Главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко назвал первый тайм безобразным с точки зрения агрессии, скорости атакующих действий. При этом вторым таймом он остался доволен: «Мы должны играть так с самого начала. Судейский вопрос не хочется трогать, но сегодня безобразие было».

Следующий матч «Амкара» состоится 27 апреля на выезде в Новотроицке, противников будет ФК «Носта».

#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар
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