Имел много медалей и знаков отличия. На СВО убили 50-летнего военного из Прикамья

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
На СВО был убит 50-летний рядовой, гранатометчик Федор Щукин, сообщает администрация Кизела в социальных сетях. По данным чиновников, с 2005 по 2007 годы мужчина принимал участие в контеррористической операции на Северном Кавказе, был участников боевых действий, имеет множество медалей и знаков отличия.
В СВО России на Украине участвовал с февраля 2024 года. Был убит 12 апреля 2024 года возле населенного пункта Работино Запорожской области. Пермяка посмертно наградили орденом Мужества.
Прощание с ним состоится утром 21 апреля.