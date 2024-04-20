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На СВО убили 50-летнего гранатометчика из Пермского края

Имел много медалей и знаков отличия. На СВО убили 50-летнего военного из Прикамья

20 апреля 2024, 07:38
Фото: vk.com/kizeladm59

На СВО убили 50-летнего гранатометчика из Пермского края

Мужчина был в зоне специальной военной операции с февраля.

На СВО был убит 50-летний рядовой, гранатометчик Федор Щукин, сообщает администрация Кизела в социальных сетях. По данным чиновников, с 2005 по 2007 годы мужчина принимал участие в контеррористической операции на Северном Кавказе, был участников боевых действий, имеет множество медалей и знаков отличия.

В СВО России на Украине участвовал с февраля 2024 года. Был убит 12 апреля 2024 года возле населенного пункта Работино Запорожской области. Пермяка посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с ним состоится утром 21 апреля.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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