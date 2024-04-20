Имел много медалей и знаков отличия. На СВО убили 50-летнего военного из Прикамья

На СВО был убит 50-летний рядовой, гранатометчик Федор Щукин, сообщает администрация Кизела в социальных сетях. По данным чиновников, с 2005 по 2007 годы мужчина принимал участие в контеррористической операции на Северном Кавказе, был участников боевых действий, имеет множество медалей и знаков отличия.