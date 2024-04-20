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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в Перми

ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в Перми

20 апреля 2024, 05:14
Фото: ideogram.ai
За информацию о пьяных водителях пермякам будут платить.

В выходные 20 и 21 апреля в Перми сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно контролировать дорожное движение в краевой столице. По данным ГИБДД, сотрудники планируют пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, искать пьяных водителей.

О пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

Сейчас в Перми действует система поощрений за информацию, которая поможет задержать пьяных водителей — 5 тыс. рублей.

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#Авто#Пермь#Гибдд
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