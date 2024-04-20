ГИБДД анонсировала рейды по поиску пьяных водителей в Перми

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В выходные 20 и 21 апреля в Перми сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно контролировать дорожное движение в краевой столице. По данным ГИБДД, сотрудники планируют пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, искать пьяных водителей.
О пьяных водителях можно сообщить в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
Сейчас в Перми действует система поощрений за информацию, которая поможет задержать пьяных водителей — 5 тыс. рублей.