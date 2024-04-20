Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе

Из больницы выписали всех пермяков, пострадавших при обрушении перекрытие на пороховом заводе, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава. После ЧП, которое случилось, 22 марта, в медучреждения попали пять сотрудников. Инцидент произошел в строящемся здании на территории порохового завода.