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Published Сегодня, 12:52

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Updated Сегодня, 12:54

Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе

Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе

20 апреля 2024, 12:52
Фото: properm.ru
Инцидент случился месяц назад.

Из больницы выписали всех пермяков, пострадавших при обрушении перекрытие на пороховом заводе, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава. После ЧП, которое случилось, 22 марта, в медучреждения попали пять сотрудников. Инцидент произошел в строящемся здании на территории порохового завода.

ЧП на Пермском пороховом заводе происходят периодически. Иногда гибнут люди. Родственники одного из погибших в декабре 2023 года отсудили у предприятия 7,5 млн рублей.

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#Суд#Пермь#Пороховой завод#Пермский пороховой завод
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