Из больницы выписали пострадавших при ЧП на Пермском пороховом заводе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Из больницы выписали всех пермяков, пострадавших при обрушении перекрытие на пороховом заводе, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава. После ЧП, которое случилось, 22 марта, в медучреждения попали пять сотрудников. Инцидент произошел в строящемся здании на территории порохового завода.
ЧП на Пермском пороховом заводе происходят периодически. Иногда гибнут люди. Родственники одного из погибших в декабре 2023 года отсудили у предприятия 7,5 млн рублей.