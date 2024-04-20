Насиловал и создавал порно. Пермяк надругался над 7-летней девочкой

Выяснилось, что в 2023 году мужчина был в квартире в Индустриальном районе Перми. Он надругался над 7-летней дочерью своей жены. Суд отправил пермяка в колонию строгого режима на 22 года. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.