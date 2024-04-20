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Суд приговорил пермяка к колонии за изнасилование 7-летней девочки

Насиловал и создавал порно. Пермяк надругался над 7-летней девочкой

20 апреля 2024, 04:48
Фото: ideogram.ai

Суд приговорил пермяка к колонии за изнасилование 7-летней девочки

Мужчина проведет за решеткой 22 года.

31-летнего пермяка, который ранее был судим, отправили в колонию за изнасилование 7-летней девочки. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, мужчину признали виновным в совершении трех преступлений:

  • п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста);
  • п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование);
  • п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Выяснилось, что в 2023 году мужчина был в квартире в Индустриальном районе Перми. Он надругался над 7-летней дочерью своей жены. Суд отправил пермяка в колонию строгого режима на 22 года. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.

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#Суд#Пермь#Детский мир#Педофил
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