Насиловал и создавал порно. Пермяк надругался над 7-летней девочкой

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
31-летнего пермяка, который ранее был судим, отправили в колонию за изнасилование 7-летней девочки. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, мужчину признали виновным в совершении трех преступлений:
Выяснилось, что в 2023 году мужчина был в квартире в Индустриальном районе Перми. Он надругался над 7-летней дочерью своей жены. Суд отправил пермяка в колонию строгого режима на 22 года. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.