К компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, предъявили новую претензию

АО «Стройтрансгаз» дважды выигрывало контракт на реконструкцию аэропорта. В первый раз контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке. Из-за того, что реконструкция аэропорта не завершена, в аэропорт не могут вернуть телетрапы.