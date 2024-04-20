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Updated Сегодня, 11:28

С компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют деньги

К компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, предъявили новую претензию

20 апреля 2024, 11:26
Фото: properm.ru

С компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют деньги

Из-за задержки при реконструкции в аэропорту не могут запустить телетрапы.

От подрядчика, получившего контракт на реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино», требуют еще 123,8 тыс. рублей. Очередная претензия подана в начале апреля, она связана с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, следует из реестра госзакупок.

В конце марта к АО «Стройтрансгаз» предъявили претензию на 75 млн рублей за просрочку при исполнении контракта — она все еще не оплачена.

АО «Стройтрансгаз» дважды выигрывало контракт на реконструкцию аэропорта. В первый раз контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке. Из-за того, что реконструкция аэропорта не завершена, в аэропорт не могут вернуть телетрапы.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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