К компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, предъявили новую претензию

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
От подрядчика, получившего контракт на реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино», требуют еще 123,8 тыс. рублей. Очередная претензия подана в начале апреля, она связана с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, следует из реестра госзакупок.
В конце марта к АО «Стройтрансгаз» предъявили претензию на 75 млн рублей за просрочку при исполнении контракта — она все еще не оплачена.
АО «Стройтрансгаз» дважды выигрывало контракт на реконструкцию аэропорта. В первый раз контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке. Из-за того, что реконструкция аэропорта не завершена, в аэропорт не могут вернуть телетрапы.