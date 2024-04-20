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Updated Сегодня, 05:45

Над набережной в Перми засняли северное сияние

Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!

20 апреля 2024, 05:43
Фото: vk.com/marina_mikryukova

Над набережной в Перми засняли северное сияние

Пермячка ждала появления сияния в течение двух часов.

Пермячка сняла северное сияние над набережной Камы. Марина Микрюкова рассказала в социальных сетях, что два часа ждала сияние ради девяти минут красоты — фото удалось сделать 20 апреля в период с 00:30 до 00:39.

Фото: vk.com/marina_mikryukova

Специалисты отмечают, что сияние не всегда можно заметить. Иногда его удается увидеть только с помощью экрана смартфона — для этого нужно сделать снимок с экспозицией.

Северное сияние возникает из-за магнитных бурь. По словам доцента кафедры прикладной физики Пермского Политеха Эргаша Нуруллаева, метеозависимые люди во время бурь могут почувствовать недомогание, головную боль, слабость.

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#Пермь#Северное сияние#Магнитная буря#Магнитные бури
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