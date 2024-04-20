Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Пермячка сняла северное сияние над набережной Камы. Марина Микрюкова рассказала в социальных сетях, что два часа ждала сияние ради девяти минут красоты — фото удалось сделать 20 апреля в период с 00:30 до 00:39.
Специалисты отмечают, что сияние не всегда можно заметить. Иногда его удается увидеть только с помощью экрана смартфона — для этого нужно сделать снимок с экспозицией.
Северное сияние возникает из-за магнитных бурь. По словам доцента кафедры прикладной физики Пермского Политеха Эргаша Нуруллаева, метеозависимые люди во время бурь могут почувствовать недомогание, головную боль, слабость.