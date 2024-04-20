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Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников

Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие

20 апреля 2024, 05:55
Фото: t.me/vvgladkov

Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников

Сильнее всего досталось Белгородской области.

За ночь российские регионы атаковали 50 украинских беспилотников. По данным Минобороны, дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили БПЛА:

  • над Белгородской областью — 26;
  • над Брянской областью — 10;
  • над Курской областью — 8;
  • над Тульской областью — 2;
  • над Смоленской, Калужской, Рязанской и Московской областями — по 1.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что есть погибшие. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли два человека: женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, а также мужчина, ухаживающий за ней. Сын женщины успел в последний момент покинуть горящее строение.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны
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