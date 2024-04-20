Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что есть погибшие. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли два человека: женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, а также мужчина, ухаживающий за ней. Сын женщины успел в последний момент покинуть горящее строение.