Образовательный марафон «Безопасная цифра» стартовал в Перми

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19 апреля, в технопарке Morion Digital стартовал образовательный марафон по защите от угроз в Сети «Безопасная цифра». Подробнее о работе марафона сообщает пресс-служба министерства информационного развития и связи Пермского края.
В первый день мероприятия на деловом мероприятии спикеры обсудили развитие программ по защите детей в цифровой среде и образовательные проекты в Пермском крае, а также наметили точки дальнейшего взаимодействия и сотрудничества между компаниями Альянса и регионом.
Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила значимость системной работы по цифровому просвещению в разных городах России. Она отметила заинтересованность в поддержке инициативы по созданию безопасной цифровой среды со стороны представителей бизнеса, органов власти, общественных организаций.
Количество угроз на информационные системы в Пермском крае возросло, однако российские производители и ИТ-специалисты Пермского края могут обеспечить региону надежную защиту, рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников. «По итогам 2023 года доступность современных услуг связи для жителей региона составила 99,7%. Развивая сферу ИТ и связи мы понимаем, что у этого есть обратная сторона — нашим жителям и интернет-ресурсам приходится ежедневно сталкиваться с угрозами со стороны хакеров, мошенников и других киберпреступников. Мы укрепляем наши системы качественным отечественным софтом, а также намерены усиливать информационную кампанию по противодействию преступлений в сети», — сообщил Алексей Черников.
В регионе усилилась работа по просвещению детей и подростков, о чем подробно рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. «Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на совершенствование технологий и повышение уровня цифровой грамотности. Для школьников проводятся такие мероприятия как „Урок цифры“ и „Цифровой ликбез“, где ребятам рассказывают, как защитить свои персональные данные и не попасть в ловушку мошенников. К таким урокам активно привлекаем ИТ компании, ведущие свою деятельность в сфере кибербезопасности, организаторов соревнований по информационной безопасности PermCTF. В открытых уроках в этом году приняли участие уже 260 школьников. Кроме того, Пермский край занял четвёртое место по количеству участников урока по безопасности от Благотворительного фонда Сбербанка „Вклад в будущее„“, — говорит Петр Шиловских.
В видеообращении к участникам марафона обратился депутат Госдумы РФ, член комитета по информполитике, координатора федерального партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, активное участие в деловом завтраке приняли участие ведущие технологические компании, основатели Альянса по защите детей в цифровой среде — билайн, «Лаборатория Касперского», «Ростелеком». Кроме того, в рамках мероприятия о технологичных достижениях рассказали руководители ведущих ИТ-компаний в регионе.
Мероприятие организовано Альянсом по защите детей в цифровой среде при поддержке администрации губернатора Пермского края.