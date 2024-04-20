Образовательный марафон «Безопасная цифра» стартовал в Перми

В регионе усилилась работа по просвещению детей и подростков, о чем подробно рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. «Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на совершенствование технологий и повышение уровня цифровой грамотности. Для школьников проводятся такие мероприятия как „Урок цифры“ и „Цифровой ликбез“, где ребятам рассказывают, как защитить свои персональные данные и не попасть в ловушку мошенников. К таким урокам активно привлекаем ИТ компании, ведущие свою деятельность в сфере кибербезопасности, организаторов соревнований по информационной безопасности PermCTF. В открытых уроках в этом году приняли участие уже 260 школьников. Кроме того, Пермский край занял четвёртое место по количеству участников урока по безопасности от Благотворительного фонда Сбербанка „Вклад в будущее„“, — говорит Петр Шиловских.