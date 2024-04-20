Охотники из США могли стать жертвами оленьего «вируса зомби»

CWD встречается у оленей, лосей и некоторых других животных. Зараженные теряют вес, у них возникают проблемы с координацией, апатия. При этом пока не было случаев заражения людей «вирусом зомби», но ученые считают, что это может произойти. Они призывают охотников быть осторожнее.