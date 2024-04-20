properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Охотники из США могли стать жертвами оленьего «вируса зомби»

Охотники из США могли стать жертвами оленьего «вируса зомби»

20 апреля 2024, 06:59
Фото: ideogram.ai
Они съели мясо зараженных животных.

В США погибли два охотника от загадочной болезни. Специалисты считают, что она может быть связана с хронической изнуряющей болезнью оленей (CWD), которую также называют «вирусом зомби», пишет VSE42.RU.

Охотники скончались после того, как съели мясо оленей, зараженных необычной болезнью. У мужчин были обнаружены симптомы, которые возникают при болезни Крейтцфельда-Якоба — это недуг, приводящий к разрушению мозга.

CWD встречается у оленей, лосей и некоторых других животных. Зараженные теряют вес, у них возникают проблемы с координацией, апатия. При этом пока не было случаев заражения людей «вирусом зомби», но ученые считают, что это может произойти. Они призывают охотников быть осторожнее.

CWD называют «вирусом зомби» из-за того, что у зараженных животных появляется пустой взгляд.

#Общество
Подпишитесь
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
Сегодня, 08:46
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
Сегодня, 09:12
Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
Сегодня, 05:43
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали
Сегодня, 06:31
«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу
Сегодня, 08:00
Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие
Сегодня, 05:55
"