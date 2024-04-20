Охотники из США могли стать жертвами оленьего «вируса зомби»

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В США погибли два охотника от загадочной болезни. Специалисты считают, что она может быть связана с хронической изнуряющей болезнью оленей (CWD), которую также называют «вирусом зомби», пишет VSE42.RU.
Охотники скончались после того, как съели мясо оленей, зараженных необычной болезнью. У мужчин были обнаружены симптомы, которые возникают при болезни Крейтцфельда-Якоба — это недуг, приводящий к разрушению мозга.
CWD встречается у оленей, лосей и некоторых других животных. Зараженные теряют вес, у них возникают проблемы с координацией, апатия. При этом пока не было случаев заражения людей «вирусом зомби», но ученые считают, что это может произойти. Они призывают охотников быть осторожнее.
CWD называют «вирусом зомби» из-за того, что у зараженных животных появляется пустой взгляд.