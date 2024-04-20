Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория

Власти Перми хотят перенести расходы на строительство крематория в Перми с 2024 на 2025 год. Речь идет о переносе 123 млн рублей. Решение должны одобрить депутаты на ближайшем заседании думы — оно состоится 23 апреля. При этом ранее часть средств на возведение объекта уже была перенесена на следующий год. В сентябре 70 млн рублей перенесли на 2025 год.