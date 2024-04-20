properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория на 2025 год

Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория

20 апреля 2024, 16:25
Фото: properm.ru

Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория на 2025 год

Осеню власти решили законсервировать крематорий.

Власти Перми хотят перенести расходы на строительство крематория в Перми с 2024 на 2025 год. Речь идет о переносе 123 млн рублей. Решение должны одобрить депутаты на ближайшем заседании думы — оно состоится 23 апреля. При этом ранее часть средств на возведение объекта уже была перенесена на следующий год. В сентябре 70 млн рублей перенесли на 2025 год.

Сам крематорий, который пытаются достроить на кладбище «Восточное» пока планируется законсервировать. При этом в 2023 году была попытка его достроить, однако контракт на завершение объекта был расторгнут по соглашению сторон. Заказчик МКУ «Пермблагоустройство» не подготовил строительную площадку к работам.

Кроме того, на 2025 год планируется перенести расходы на строительство здания детсада «Легополис» — 200 млн рублей, расходы на реконструкцию насосной станции «Речник» и строительство скважин — 53 млн рублей, ремонт фасадов многоквартирных домов — 50 млн рублей, обустройство долины реки Данилихи — 36 млн рублей.

При этом с 2025 на 2024 год планируется перенести расходы на расселение аварийного жилья — 314 млн рублей, обустройство набережной реки Камы — 123 млн рублей, архитектурную подсветку зданий — 16,6 млн рублей.

Читайте также:
Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в ПермиСтроители в Перми начали закладывать фундамент будущего краевого онкоцентраВласти отменили аукцион на ремонт путепровода в Перми за 1,6 миллиарда рублей
#Никогданибудь#Пермь#Крематорий
Подпишитесь
В Прикамье начальник отделения полиции защищал преступника и давил на жертву
Сегодня, 14:34
К компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, предъявили новую претензию
Сегодня, 11:26
В Пермь этапировали экс-главу штаба Навального из Уфы Лилию Чанышеву
Сегодня, 11:59
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
Сегодня, 08:46
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
Сегодня, 09:12
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали
Сегодня, 06:31
"