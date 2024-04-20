Пермские власти хотят перенести расходы на строительство крематория

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Власти Перми хотят перенести расходы на строительство крематория в Перми с 2024 на 2025 год. Речь идет о переносе 123 млн рублей. Решение должны одобрить депутаты на ближайшем заседании думы — оно состоится 23 апреля. При этом ранее часть средств на возведение объекта уже была перенесена на следующий год. В сентябре 70 млн рублей перенесли на 2025 год.
Сам крематорий, который пытаются достроить на кладбище «Восточное» пока планируется законсервировать. При этом в 2023 году была попытка его достроить, однако контракт на завершение объекта был расторгнут по соглашению сторон. Заказчик МКУ «Пермблагоустройство» не подготовил строительную площадку к работам.
Кроме того, на 2025 год планируется перенести расходы на строительство здания детсада «Легополис» — 200 млн рублей, расходы на реконструкцию насосной станции «Речник» и строительство скважин — 53 млн рублей, ремонт фасадов многоквартирных домов — 50 млн рублей, обустройство долины реки Данилихи — 36 млн рублей.
При этом с 2025 на 2024 год планируется перенести расходы на расселение аварийного жилья — 314 млн рублей, обустройство набережной реки Камы — 123 млн рублей, архитектурную подсветку зданий — 16,6 млн рублей.