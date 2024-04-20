Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа

В лысьвенской ветеринарной клинике «Варга» рассказали о состоянии собаки по кличке Кукла, которая упала с пятого этажа. По данным специалистов, состояние животного оценивается как удовлетворительная, собака активная, ребра заживают, серьезных повреждений легких у собаки нет. Животное хромает на переднюю правую лапу — у собаки перелом.