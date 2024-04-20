properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа

Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа

20 апреля 2024, 10:37
Фото: vk.com/varga_lysva
Животное все еще нуждается в лечении.

В лысьвенской ветеринарной клинике «Варга» рассказали о состоянии собаки по кличке Кукла, которая упала с пятого этажа. По данным специалистов, состояние животного оценивается как удовлетворительная, собака активная, ребра заживают, серьезных повреждений легких у собаки нет. Животное хромает на переднюю правую лапу — у собаки перелом.

В клинике отмечают, что бывшая хозяйка пытается вернуть Куклу, но животное приобрели в браке, бывший муж имеет на животное такие же права.

«Даже если она уронила собаку, как она говорит, случайно, мы считаем, что это халатное отношение к животному и против того, чтобы собака вернулась к прежней хозяйке», — отмечают в клинике.

Хозяйка собаки ранее поясняла Properm.ru, что собака живет с ней много лет. Она утверждает, что не выбрасывала Куклу — она соскользнула с рук.

«Я не выкидывала ее». Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о ЧП
Узнать подробнее
Читайте также:
Элитные породы и доставка по всему миру. Смотрим на самых дорогих кошек ПермиВ Евпатории дотла сгорел зоопарк. Удалось спасти женщину и несколько животныхВ Перми стало больше домашних кошек и меньше собак
#Пермь#Животные#Собака#Ветеринарная клиника#Клиника
Подпишитесь
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
Сегодня, 08:46
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
Сегодня, 09:12
Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
Сегодня, 05:43
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали
Сегодня, 06:31
«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу
Сегодня, 08:00
Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие
Сегодня, 05:55
"