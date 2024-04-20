Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В лысьвенской ветеринарной клинике «Варга» рассказали о состоянии собаки по кличке Кукла, которая упала с пятого этажа. По данным специалистов, состояние животного оценивается как удовлетворительная, собака активная, ребра заживают, серьезных повреждений легких у собаки нет. Животное хромает на переднюю правую лапу — у собаки перелом.
В клинике отмечают, что бывшая хозяйка пытается вернуть Куклу, но животное приобрели в браке, бывший муж имеет на животное такие же права.
«Даже если она уронила собаку, как она говорит, случайно, мы считаем, что это халатное отношение к животному и против того, чтобы собака вернулась к прежней хозяйке», — отмечают в клинике.
Хозяйка собаки ранее поясняла Properm.ru, что собака живет с ней много лет. Она утверждает, что не выбрасывала Куклу — она соскользнула с рук.