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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Пермячка чуть не убила возлюбленного, который заставлял ее пить

Пермячка чуть не убила возлюбленного, который заставлял ее пить

20 апреля 2024, 12:27
Фото: ideogram.ai
Суд оставил нападавшую на свободе.

В Березниках осудили 36-летнюю женщину, которая напала с ножом на 59-летнего сожителя. По данным пресс-службы суда, происшествие случилось в сентябре прошлого года. Женщина напала на возлюбленного из-за его аморального поведения, а также из-за того, что мужчина требовал выпить с ним.

Женщина ударила сожителя один раз кухонным ножом в грудную клетку. Суд приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. При вынесении наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства.

Приговор в законную силу еще не вступил. Его можно обжаловать.

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