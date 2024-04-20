Пермячка чуть не убила возлюбленного, который заставлял ее пить

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Березниках осудили 36-летнюю женщину, которая напала с ножом на 59-летнего сожителя. По данным пресс-службы суда, происшествие случилось в сентябре прошлого года. Женщина напала на возлюбленного из-за его аморального поведения, а также из-за того, что мужчина требовал выпить с ним.
Женщина ударила сожителя один раз кухонным ножом в грудную клетку. Суд приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. При вынесении наказания суд учитывал смягчающие обстоятельства.
Приговор в законную силу еще не вступил. Его можно обжаловать.