Пермяк спас жену, хотевшую отдать мошенникам 1,5 миллиона рублей

После этого пенсионерке позвонили на сотовый. Мужчина от имени следователя пояснил, что ее дочь стала виновницей аварии — ей грозит срок в колонии. Для того, чтобы этого избежать, нужно было заплатить потерпевшей стороне 1,5 млн рублей.