properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Пермяк спас жену, хотевшую отдать мошенникам 1,5 миллиона рублей

Пермяк спас жену, хотевшую отдать мошенникам 1,5 миллиона рублей

20 апреля 2024, 08:25
Фото: ideogram.ai
Мужчина решил перепроверить информацию о том, что дочь попала в беду.

Пермяк спас свою жену от мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в апреле 70-летняя женщина обратилась в полицию — она рассказала, что ее пытались обокрасть.

Выяснилось, что на стационарный телефон пенсионерки позвонила женщина, которую пермячка приняла за дочь. Эта женщина заявила, что якобы попала в аварию и серьезно пострадала.

После этого пенсионерке позвонили на сотовый. Мужчина от имени следователя пояснил, что ее дочь стала виновницей аварии — ей грозит срок в колонии. Для того, чтобы этого избежать, нужно было заплатить потерпевшей стороне 1,5 млн рублей.

Пенсионерка поверила мошенникам, но рядом был ее муж. Мужчина позвонил дочери, которая заявила, что все в порядке. Сейчас возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.

Читайте также:
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спалиВ Прикамье капитан полиции расстрелял друзей после пьянки, но забыл, что это сделалПермяк получил мягкое наказание за убийство отца, который аморально себя вел
#Мвд#Пермь#Полиция#Пермская полиция
Подпишитесь
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
Сегодня, 08:46
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
Сегодня, 09:12
Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
Сегодня, 05:43
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали
Сегодня, 06:31
«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу
Сегодня, 08:00
Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие
Сегодня, 05:55
"