Пермяк спас жену, хотевшую отдать мошенникам 1,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Пермяк спас свою жену от мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в апреле 70-летняя женщина обратилась в полицию — она рассказала, что ее пытались обокрасть.
Выяснилось, что на стационарный телефон пенсионерки позвонила женщина, которую пермячка приняла за дочь. Эта женщина заявила, что якобы попала в аварию и серьезно пострадала.
После этого пенсионерке позвонили на сотовый. Мужчина от имени следователя пояснил, что ее дочь стала виновницей аварии — ей грозит срок в колонии. Для того, чтобы этого избежать, нужно было заплатить потерпевшей стороне 1,5 млн рублей.
Пенсионерка поверила мошенникам, но рядом был ее муж. Мужчина позвонил дочери, которая заявила, что все в порядке. Сейчас возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество.