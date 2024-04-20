Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Прокуратура вновь обжалует приговор чиновнице из пермской мэрии Ольге Муравьевой. В начале апреля суд в третий раз вынес приговор сотруднице управления экологии администрации Перми. Ее признали виновной в преступной халатности, которая привела к смерти пермячки — пострадавшую загрызли собаки.
Суд назначил чиновнице полтора года лишения свободы условно, на этот же срок ей запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления. Гособвинение просило назначить Муравьевой три года в колонии-поселении, сама Муравьева просила ее оправдать.
По данным Properm.ru, приговор чиновнице обжаловало гособвинение, жалоба поступила 19 апреля. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Инцидент, за который осудили Муравьеву, произошел несколько лет назад. На улице Фрезеровщиков стая собак загрызла женщину.