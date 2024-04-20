properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак

Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак

20 апреля 2024, 09:12
Фото: properm.ru
Дело чиновницы несколько раз отправляли на новое рассмотрение.

Прокуратура вновь обжалует приговор чиновнице из пермской мэрии Ольге Муравьевой. В начале апреля суд в третий раз вынес приговор сотруднице управления экологии администрации Перми. Ее признали виновной в преступной халатности, которая привела к смерти пермячки — пострадавшую загрызли собаки.

Суд назначил чиновнице полтора года лишения свободы условно, на этот же срок ей запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления. Гособвинение просило назначить Муравьевой три года в колонии-поселении, сама Муравьева просила ее оправдать.

По данным Properm.ru, приговор чиновнице обжаловало гособвинение, жалоба поступила 19 апреля. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Инцидент, за который осудили Муравьеву, произошел несколько лет назад. На улице Фрезеровщиков стая собак загрызла женщину.

Пермскую чиновницу третий раз осудили за загрызенную собаками пенсионерку
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура Пермского округа через суд лишает 18 водителей права вожденияЧайковская прокуратура требует вернуть похищенные мошенниками 1,2 миллиона рублейКак помочь приюту для собак? Советы волонтеров
#Суд#Пермь#Прокуратура#Бездомные животные#Бездомные собаки#Бездомные
Подпишитесь
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
Сегодня, 08:46
Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
Сегодня, 05:43
В Перми ребенок выпал из окна, пока родители спали
Сегодня, 06:31
«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу
Сегодня, 08:00
Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие
Сегодня, 05:55
"